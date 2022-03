Lucas, el hijo de la campeona sanjuanina que sueña con subirse al ring

Lucas Cabello Román es un adolescente sanjuanino que en la actualidad esta abocada de lleno a la lucha libre, pero que en un futuro sueña con boxear. El joven tiene en claro hacia dónde quiere que valla su carrera con deporte, y este martes contó en Banda Ancha que desea seguir los pasos de su madre y subirse al cuadrilátero.

El muchacho en cuestión es nada más y nada menos que el hijo de la exitosa boxeadora sanjuanina, Cecilia Román. La deportista sanjuanina hace años representa de la mejor manera a San Juan llevando sus fuertes puños por todo el mundo, y eso es a lo que aspira Lucas, pero no en un futuro inmediato, sino que tiene paciencia para llegar a su objetivo, según comentó a Canal 13.

En la actualidad, el hijo de la campeona se desempeña deportivamente en la disciplina de lucha libre y tiene aspiraciones a nivel país, puesto que quiere participar de otro campeonato nacional defendiendo los colores de la provincia.

‘La lucha lo hago temporalmente, porque aún me animo a practicar boxeo, pero es mi pasión y admiro a mi mama y a mi papa’, sostuvo Lucas, quien luego afirmó que recién a los 15 y 16 años empezará con boxeo, pero mientras tanto se irá fogoneando en la competencia como luchador de la mano de la lucha olímpica.

‘Me gustan más los deportes de combate, de contacto, el futbol no me llama la atención. No le tengo miedo al contacto, ya me lesioné antes haciendo deportes así que no me importa’, aseguró el deportista sanjuanino.