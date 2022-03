5 cambios y un nuevo esquema: la estrategia del 'Purruco' contra Villa Dálmine

Este viernes 18 de marzo San Martín de San Juan jugará su primer partido luego de la renuncia del "Luigi" Villalba como DT del primer equipo. Debido a esto quien se hará cargo del plantel profesional de manera interina será Raúl Antuña. El "Purruco" habló con Diario 13 para hablar de lo emocionado que esta por esta chance y para adelantar algunos de los cambios que implementará.

Durante esta jornada el "Verdinegro" recibirá en el Hilario Sánchez a Villa Dálmine por la sexta fecha de la Primera Nacional, en busca de su segunda victoria. Acerca de este partido el "Purruco" reveló que dejará atrás los esquemas empleados por Villalba e implementará un 4-4-2.

"Vamos a cambiar a un 4-4-2. Por ahí venían usando un 4-3-3 o con una línea de 5 el último partido con Belgrano. Nosotros estamos convencidos que la divisional es para un 4-4-2 asi que vamos a tratar de hacer un cambio de mentalidad lógica a los jugadores porque vienen trabajando varios meses con el mismo sistema. Es un esquema más cómodo y más sencillo", manifestó.

Sumado a esto Antuña hará 5 modificaciones respecto a la última formación que cayó por 2 a 0 ante Belgrano en la provincia de Córdoba. Este sería el XI inicial: Avellaneda; Aranda, Escudero, Botenelli, Álvarez; Fernández, Lemos, Riveros, Ruíz; Penco y Giménez

Posteriormente el flamante técnico contó que estuvo estudiando los planteos que suele utilizar Villa Dálmine. Acerca de su rival aseguró que lo que más le preocupa y lo que más puede llegar a complicarlos sino "son lo más inteligentes posible", son las transiciones rápidas.

"He visto que juega con un 4-1-4-1 que se puede hacer muy flexible con un 4-3-3. Defiende de mitad de cancha hacia atrás, tiene transiciones muy rápidas. Vamos a tener que ser inteligentes para que no puedan jugar cómodos en sus transiciones. No tenemos que perder pelotas en la zona de gestación, en la zona de salida. Tenemos que ser precisos y lo más importante es siempre terminar la jugada, no que quede a medio terminar porque puede traer complicaciones. Hay que achicar los espacios y presionarlos constantemente para que no hagan las transiciones que es lo más fuerte que tienen", sentenció.

¿Hasta cuándo se quedará el "Purruco" al frente del primer equipo?

Siempre que un interinato comienza en un equipo de fútbol, la gran pregunta que surge es hasta cuando durará. Acerca de esto el propio Antuña expresó que fue algo que hablaron desde un primer momento con la dirigencia. No tiene un tiempo de trabajo establecido, no le dieron una cantidad de partidos específicos a dirigir sino que deberá hacerse cargo hasta que llegue otro DT.

"La idea es que la dirigencia busque otro técnico. Cuando hablé con los dirigentes me dijeron que nos teníamos que hacer cargo porque se había desvinculado Luis, hasta que llegara otro DT. Vamos a ir trabajando día a día, lo único que pidieron es poner lo mejor porque necesitamos ganar para que el que venga se encuentre el equipo con un ánimo óptimo y con una victoria. La semana es corta porque ya el mismo domingo hay que viajar porque el martes jugamos ante Almirante Brown en Buenos Aires y el próximo domingo a las 17:30 frente a Gimnasia de Jujuy", expresó.

Sin embargo, a pesar de no tener una seguridad de cuanto tiempo se quedará en el banco de suplentes del "Verdinegro", Raúl contó que esta cumpliendo un sueño. Desde el primer día que le tocó dirigir un entrenamiento, que con diferencia fue el día más difícil ya que se encontró con un equipo golpeado anímicamente, sintió una gran felicidad por la oportunidad que se le presentó.

"Estoy muy contento, es difícil explicar las sensaciones que uno tiene día a día. Estoy con mucha seguridad y tengo mucho empeño para que todo salga bien. San Martín esta sobre todo los nombres y sobre todas las personas. Ahora la idea es hacer un buen partido contra Villa Dálmine y lo más importante para salir de este bache en el que estamos sumergidos es ganar", reveló.