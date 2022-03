¿Quién gana el River - Boca? Personajes sanjuaninos se juegan su pronóstico

Este domingo se juega una nueva edición del superclásico del fútbol argentino con el Monumental como escenario principal. A partir de las 19 horas River y Boca se miden por la sétima fecha del campeonato. Los equipos llegan ganando y hay una gran expectativa, Diario 13 consultó a jugadores, técnicos, políticos, influencer y periodistas sanjuaninos, los cuales se animaron a visualizar el partido e incluso algunos arriesgaron el resultado.

Jonatan Botinelli, defensor de San Martin de SJ

'La verdad va a ser un partido parejo en el cual el equipo que mejor maneje la pelota va a tener el dominio del partido, no veo un partido cerrado veo un partido de ida y vuelta'

Pamela Pettazzi, influencer sanjuanina

'Yo creo que va a ser un partido muy dinámico y entretenido , lo cual como todo clásico muy competitivo , obviamente que va a ganar el millonario por que tenemos la ventaja de jugar en el templo de local! Para mi el resultado va a ser 2-1 con un gol de Julián araña Álvarez'

Fabián Martin, Intendente de Rivadavia

'Imagino un partido muy parejo, con mucha fricción donde gana Boca 1 a 0 😄💪💪'

Sebastián Penco, delantero de San Martin SJ

'Partido duro al principio. Si logran romper el 0 en los 1ros 20min va a ser un lindo espectáculo. Gana River para mi'

Carolina Oro, ex Virreina Nacional del Sol

'Teniendo en cuenta los antecedentes del súper clásico …. los cuatro empates y la victoria del último partido por parte de river , espero que este domingo se revierta la situación y Boca logre encender esa chispa para hinchar más que antes

No te digo resultado por qué no me gusta pero sin duda que aliento a una victoria de Boca y un Julián Álvarez no tan despierto 😂'

Diego Ruiz, Periodista de San Juan

'La verdad que es muy difícil imaginarse cómo va a ser el superclásico porque son partidos aparte, los jugadores siempre dan un poco más en este tipo de encuentros. De todas maneras analizando un poco cómo llegan los equipos, creo que River está en un muy buen momento, Gallardo ha demostrado que a pesar de cambiar las figuritas año a año el equipo sigue manteniendo su identidad de juego. Creo que Barco, Álvarez y Fernández son los jugadores que pueden hacer la diferencia. Por el otro lado Boca dejó una buena imagen en el último partido y da la sensación que Battaglia le está encontrando la vuelta pero todavía falta, tiene muchos jugadores jóvenes en el plantel con poca experiencia en este tipo de partidos. Creo que River llega mejor y va a ganar el partido 3-1'.

Pablo 'Peka' Jofre, volante de Sportivo Desamparados

'Imagino un partido muy parejo Muy luchado x la magnitud de los dos equipos ojala sea un Gran espectáculo. Gana River 3a2'

Alejandro López, Periodista Deportivo

'Me imagino un partido donde River va a ser el protagonista y Boca se va a cuidar un poco mas, sabiendo que tiene algunas bajas, que River funciona muy bien y mas cuando juega de local. Pero creo que va a ser un partido abierto y parejo porque si River se adelanta, Boca puede aprovechar las contras. Gana River 2 a 1'.

Marcelo Fuentes, DT de Sportivo Desamparados

'Los clásicos tienen la particularidad que siempre tienen finales abiertos y muy difíciles en la previa que hace un favorito, sobre todo con la importancia de éstas dos camisetas. Si bien vemos muchas regularidades en todo lo que es rendimiento en River, realmente no tengo la capacidad de decir que tipo de resultado se va a dar porque precisamente son eso, clásicos, es como un partido jugado afuera de un campeonato, un partido único. No tengo un candidato, el final es abierto'

Cristian Bove, DT de Peñarol

'Un clásico es un partido aparte del resto del campeonato, ahí no hay favoritos ni mejor posicionado en la tabla. Creo que hoy River viene con mejor clima sin problemas y jugando mejor inclusive, pero para mi eso no es determinante para un resultado final porque estoy convencido q en los clásicos no hay favoritos'.

Nicolás Córdoba, jugador de Alianza

'Para mi va a ser un partido duro, va a estar muy peleado y River como es local va a jugar como siempre lo sabe hacer y Boca va a estar mas preocupado en que no le conviertan. Para mi gana Boca 2 a 1'.

Luis Ardente, ex arquero de San Martín de SJ

'Va a ser un partido duro, muy pensado tácticamente de parte de los dos equipos, creo que el que esté mejor parado y aproveche los espacios va a ser el ganador!! El resultado para mí, 1 a 1'.