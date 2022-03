Boca: Battaglia no confirmó el equipo para enfrentar a River

Battaglia juega al misterio y no confirmó el once para enfrentar a River.

A faltas de horas para que se juegue un nuevo superclásico, el equipo de Boca para enfrentar a River no está confirmado. Sebastián Battaglia no confirmó los once apellidos que saldrán al verde césped del Monumental este domingo desde las 19 en el marco de la fecha siete, que tiene la particularidad de ser la de los clásicos.

Por lo que informaron en el transcurso de la semana los periodistas que cubren al Xeneize en los diferentes medios deportivos del país, el técnico Xeneize paró en varias oportunidades el mismo equipo que tendría a Benedetto desde el arranque y a Aaron Molinas como enganche, puesto que el paraguayo Romero no llega al 100% para el vital encuentro.

Boca, que el pasado domingo le ganó a Estudiantes por la mínima, mostrando una recuperación del resultado y fundamentalmente desde el juego, no contará con su capitán Izquierdoz. Su remplazo sería el peruano Zambrano que compartirá zaga con Marcos Rojo.

El Xeneize hasta el momento ganó 3, empató 2 y perdió en la actual Copa Súper Liga Profesional y cosechó 11 puntos. Los dirigidos por Battaglia están últimos en el lote de los cuatros clasificados para los cuartos de final, por lo que de traerse un triunfo de Nuñez podrían superar a Estudiantes que es el puntero de la Zona B, en caso de que el Pincha pierda ante Gimnasia.

La probable formación de Boca Juniors para visitar a River en el Monumental

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández, Juan Ramírez; Aaron Molinas; Sebastián Villa y Darío Benedetto.