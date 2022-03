Boca se llevó el Superclásico y Rossi fue la gran figura

En primer superclásico, Boca ganó y su mayor figura fue el arquero Agustin Rossi, quien salvó en más de una ocasión a su equipo. Un error de Armani le dio la mano a Villa para marcar el gol y dejar un claro ganador.

El un primer tiempo el Millonario fue superior. Durante los primero minutos se vio como dominó la posesión de la pelota y generó aproximaciones de la mano de Julián Álvarez y Esequiel Barco. A pesar de todo no hubo caso y no lograron romper el marcador. Esto fue gracias a la gran actuación de Agustín Rossi quien tapó cada ataque.

En tanto el Xeneize nunca hizo pie en el mediocampo. En el primero tiempo no pisó el área ni remató al arco. Sebastián Villa y Darío Benedetto prácticamente no tocaron la pelota. Esto llevó a que el Pipa no vuelva en el segundo tiempo, sumado a que tenía fiebre. Esos segundos 45 minutos comenzaron las chances para Boca.

A los 8 minutos. Leandro González Pirez y Franco Armani no se entendieron dentro del área, por lo que Sebastián Villa aprovechó la distracción, robó la pelota y la empujó al fondo de la red. De este modo rompió el marcador y marcó el primer y único gol.

Ante tal hecho, Marcelo Gallardo respondió rápido y comenzó a hacer los cambios en la cacha, pero nada cambio. Aunque si es destacable que las oportunidades no faltaron. El conjunto local probó diferentes tácticas pero frente a ellos tenían al claro héroe de la noche, es decir a Agustín Rossi.

El encuentro terminó con el triunfo del Xeneize, que volvió a ganar en el Monumental después de casi cinco años. Cabe recordar que la última vez fue en noviembre de 2017 cuando ganó 2 a 1.