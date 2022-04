Pedalero sanjuanino sufrió una grave lesión y necesita ayuda para operarse

Durante una de las últimas competencias de ciclismo, Gustavo Albarracín más conocido como Chito, tuvo un grave accidente. El joven quedó gravemente herido por lo que hoy necesita la ayuda de todos para volver a competir y están en buen estado de salud. El pedalero charló con Canal 13 San Juan sobre lo que le sucedió.

"Chito" tiene 23 años y hace 20 que práctica el deporte que tanto lo apasiona. El pasado fin de semana sufrió una lesión era una carrera dominguera "faltaban dos para terminar la temporada, largamos desde parque Rivadavia, no llegue a ser ni 5 km que cerca de Gendarmería se hace un pequeño corte y yo salto" recordó Gustavo. Luego indicó que hubo otro corte pero no se percató y cayó de lleno en el suelo "s caí prácticamente de cabeza haciéndome una lesión en la clavícula".

El ciclista relató que si bien lo llevaron de manera inmediata al Hospital Rawson, "tuve una mala atención porque me hicieron la placa, me dijeron que estaba quebrado y me hicieron solamente un vendaje y luego me mandaron a casa" sostuvo. A esto le sumaron el diagnóstico final "me dijeron que tenía una quebradura de clavícula, el hueso me está haciendo mal en la piel porque me toca bastante y desde el hospital me dijeron que tome Actrón nada más, pero una familia amiga, que su hijo se había caído de una forma similar, me dieron otras pastillas que eso me está aliviando demasiado el dolor".

Su familia no quedó conforme con lo que le dijeron desde el nosocomio, por lo que fueron a una clínica privada para ver a otro profesional. Allí, con el mismo diagnostico le pautaron una operación. El problema es que deben pagar cada centavo para hacerla, aunque le aclararon que luego desde la obra social FACPYR se harían cargo de los gastos. El presupuesto que le dieron se eleva a $250000. Lo que le recomendaron es que se haga lo más rápido posible para no empeorar el estado.

La desesperación lo llevó a que generara un posteo en Facebook donde pidió ayuda para reunir el dinero. A su movida solidaria se sumaron varios colegas como por ejemplo Nicolas Tivani. Al publicar su pedido, desde la Secretaria de Estado de Deporte lo llamaron a su padre para indicarle que lo ayudarían, ya que desde el Ministerio de Salud aseguran su operación en un 80%. La cual se llevaría a cabo en el Hospital Rawson. Sin embargo sigue la colecta debido a que consideran que deben estar preparados ante alguna potencial eventualidad.