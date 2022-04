Pedro León, de representar a San Juan en mundiales Iroman a preparar triatletas

El domingo 27 de marzo del 2022 quedará grabado en las páginas del deporte sanjuanino, como la fecha en la que se corrió por primera vez un Iroman en estas tierras. Anecdotas de la exigente y prestigiosa competencia sobran. Entre todas ellas, Canal 13 eligió destacar la historia de Pedro León, un sanjuanino que representó a la provincia en mundiales de la disciplina y que en la actualidad preparó a 12 triatletas que esperan ansiosos (como el) la hora de largada.

‘Es un sueño para los que venimos pregonando compitiendo en estas actividades’, empezó contando el experimentado entrenador. León participó en muchas competencias a nivel internacional y logró un octavo puesto en un mundial de medio Iroman, además de participar de tres mundiales de medio Iroman y a tres mundiales de Iroman a Hawái. ‘Que llegue a la provincia es algo soñado’, destacó.

El ex competidor puso en valor a la exigente competencia, además de detallar que lo que se desarrollará en la provincia no es un Iroman, sino un medio Iroman o también conocido como Iroman 70.3.

Acerca de esto, León profundizó y explicó que serán 1900 metros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y un kilómetro de pedrestismo. Si se suman todos esos kilómetros y se los pasa a millas se trasforman en 70.3 millas, por eso es que el evento se denomina 70.3 Iroman.

La competencia es importante para los que triatletas, puesto que tendrán la oportunidad de clasificar para el mundial que se disputará en Utah, Estados Unidos. La cantidad de plazas la determinará la cantidad de participantes y variaran según las categorías. ‘Acá se juega mucho, vienen triatletas de todas partes del mundo a competir’.

'Toda la competencia se hace con los dientes apretados', aseguró Pedro a la hora de trasmitir toda su experiencia sobre el evento internacional.

‘En el medio Iroman de Augusta largaron 3.300 atletas, y tuve suerte de andar bien en bici y en natación, y hacer una buena carrera, pero cuando llegué al último me pasó un triatleta que era de mi categoría y peleamos la llegada, y se la puedo ganar. Uno en esos momentos no sabe cómo va, estábamos jugando el tercer y cuarto puesto y el por un segundo quedó cuarto y yo me subí al podio y clasifiqué para el mundial de Las Vegas', rememoró Pedro.

La historia detrás de sanjuaninos que competirán en el Ironman

Los triatletas sanjuaninos que Pedro León preparó son 12, de los cuales algunos participarán por primera vez y otros buscarán obtener una plaza para un mundial Iroman. Entre esas historias de superación y esfuerzo se puede encontrar a una profesora de inglés con 50 horas cátedra que entrena para un Iroman, gente con sus empresas que dirán presente en la exigente competición , amas de casa, madres con hijo.

Entre los alumnos del experimentado entrenador están Beatriz lun que ya ha podido viajar a dos mundiales y buscará una plaza para otro. En su primer mundial salió segundo. Claudia Riveros es la actual ostentadora del mejor tiempo de Iroman de San Juan y largará. Gisela Suligoy que ya corrió mundial y fue a un mundial 70.3, quien ahora buscará la clasificación. Gustavo Sánchez, Fredy Núñez, Otarola, Fórnes, Gustavo sillero, Carlos Lima, Miguel Giménez, Mauro Ochoa y Mauro Escobar.