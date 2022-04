Antuña y el sueño verdinegro de volver a Primera: 'Es posible pero difícil'

El plantel profesional de San Martín comenzó esta temporada al mando del "Luigi" Villalba. Sin embargo después de malos resultados el entrenador pegó el portazo y de manera sorpresiva Raúl Antuña quedó al frente de manera interina. Los resultados comenzaron a darse a este referente verdinegro por lo que tanto él como la gente se ilusionan con acercarse al sueño del ascenso.

Raúl Antuña, DT interino de San Martín de San Juan, pasó por Banda Ancha y reveló cuál es el máximo objetivo con el que sueña este año. Si bien es consciente de que esta formando parte de un interinato, el "Purruco" aseguró que hará todo lo que esté a su alcance para seguir sumando de a 3 y acercarse lo más posible al regreso a la Primera División.

"El objetivo siempre es volver a la máxima categoría pero es difícil porque hay 37 equipos que buscan lo mismo. San Martín ha echo un esfuerzo muy grande para conformar un gran plantel de profesionales conjugado con chicos de las fuerzas básicas. La gente tiene que entender que el Nacional es uno de los torneos más complejos del fútbol argentino. Creo que estamos en condiciones de pelear cosas importantes", manifestó.

Si bien por el momento ha logrado aclimatarse de gran manera a ocupar este cargo tan importante consiguiendo 6 de 9 puntos, el propio Raúl reconoció que fue una chance que le llegó de improviso. Todo se dio luego de que Villalba acordara su salida del club al conseguir apenas una victoria en 5 partidos disputados.

"Los resultados mandan y es la realidad. Estamos en un cargo que nos cayó de sorpresa por la ida de Luis Villalba. Tomamos el mando del plantel en el cual tuvimos un excelente recibimiento, una buena predisposición al trabajo de los jugadores. Se nos han dado los resultados de local. Estamos en busca de una regularidad en las fechas que estemos a cargo para que San Martín se ponga en los lugares de vanguardia donde tiene que estar", expresó.

A pesar de haber sellado estos triunfos en condición de local, una deuda enorme que tenía San Martín desde hace varias temporadas, y que las mismas hayan sido por goleada, Antuña tiene en claro que transita un interinato. Si bien lo ilusiona la posibilidad de ser ratificado como DT, prefiere seguir con los pies en la tierra.

"Sigue siendo un interinato, todavía no hay información oficial. No me he preguntado si me gustaría seguir porque es algo que desde el otro lado no me la han hecho, sería responder algo sobre lo hipotético. La decisión pasa exclusivamente por los dirigentes. Lo que decidan ellos, nosotros vamos a estar al 100% y vamos a apoyar esa decisión. Si tenemos que continuar lo haremos y si tenemos que volver al predio lo vamos a hacer con las mismas ganas", sentenció.