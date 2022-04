El aguante verdinegro a la Selección: ‘Scaloni nos cerró la boca a todos’

El DT de San Martin de San Juan, Raúl Antuña, elogió el presente de la Selección Argentina y su DT, Lionel Scaloni. ‘Nosotros fuimos muy críticos, dijimos que no estaba preparado Scaloni, porque también hay que ser autocritico. Yo me incluyo, dije que no tenía la experiencia necesaria para manejar la Selección y nos cerró la boca a todos’, aseguró en Banda Ancha.

Para Antuña, su par de la Selección ‘ha hecho las cosas muy bien, ha clasificado el equipo con mucho tiempo de antelación al Mundial, ha hecho debutar pibes, ha afirmado a jugadores, ha levantado el nivel individual y colectivo del equipo, ha cambiado el pensamiento y el ambiente. Todos hablan bien de la Selección. Ha transmitido energía, seguridad’.

Lugo, manifestó que Scaloni fue criticado en sus comienzos por la inexperiencia. Sin embargo, dijo que ha demostrado estar muy capacitado y que se ha preparado mucho para la posibilidad que se le ha dado y la está aprovechando al máximo.

Sobre Messi, Antuña dijo que ahora se lo valora por los resultados, pero para él, es el mejor jugador del mundo. ‘A Messi también se lo ha valorado mucho por los resultados. Cuando Argentina no ganaba, decían: a qué venía Messi. Ganaba todo en el Barcelona, ahora se ha invertido y gana con la Selección y no con el PSG’, señaló.

‘Para mi es el mejor jugador del mundo, de la historia, igual que Maradona, salvando la distancia, las épocas. No es fácil en el futbol actual mantenerse en el alto nivel 10 o 12 años. Él y Ronaldo van palmo a palmo. Y también pasa como la comparación en el tenis. Con Federer y Nadal. Son jugadores que son estrellas y se exigen para ser mejores’, analizó el DT Verdinegro.