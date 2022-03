Fueron las mejores del futsal cuyano y buscan ayuda para viajar al Nacional

El Club Juventud Atlético Rivera quiere seguir escribiendo su historia en el mundo femenino del futsal. Es que las chicas demostraron el fin de semana pasado en San Luis que su poderío no solo es muy firme en tierras sanjuaninas, sino también en la región de Cuyo. Esto les permitió sacar boletos directos al Nacional que se jugará en Bariloche y por ello están en la búsqueda de fondos que les permita costear el viaje.

Al tratarse de un deporte amateur, en un primer momento, las chicas debieron costear el viaje a la ciudad de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis, organizando peñas y otros eventos que les permita poder viajar. Por este motivo, ahora están pensando en este mismo tipo de alternativas que les permita poder lograr el viaje hacia Bariloche, algo que será mucho más costoso.

‘Seguramente ahora vamos a tener más tiempo para que la Secretaría de Deportes, o algún otro organismo nos pueda dar una mano que nos permita poder realizar el viaje a Bariloche’, aseguró Daniela ‘Titux’ Parra, arquera del equipo femenino de Rivera.

De hecho, las chicas contaron que dos días antes de viajar a San Luis estuvieron buscando algunas cosas que les hacían falta porque debían hacer un gran esfuerzo para vivir la experiencia de representar a la provincia. En ese sentido, comentaron que cada persona que desee colaborar con este viaje, podrá contactarlas a través de la cuenta de Instagram, rivera.femenino, o a través del presidente del club, José ‘Sopa’ Peñaloza.

‘Estaría bueno que nos ayuden y nos puedan dar una mano porque nosotros necesitamos viajar y pensar en jugar. No estar un día antes en la búsqueda de un colectivo porque no tenemos colectivo, que realmente no podemos pagar por lo amateur que es la disciplina. Ojalá la Secretaría de Deportes y la Liga Sanjuanina se pongan firmes y nos ayuden por lo que vamos a representar a la provincia y a la región’, manifestó Virginia Jofré, otra jugadora del plantel.

También están abiertas a todo tipo de colaboración que les permita ayudarlas, ya que mucha gente no puede brindar la mano desde lo económico. Es decir, con indumentaria deportiva, elementos o lo que sea que les permita a las chicas poder sumar alguna ayuda que luego les permita costear el viaje.

Cabe destacar que Rivera debió pasar por etapas previas para poder lograr el pasaje al Nacional de Bariloche. Primeramente ganaron el campeonato local (son tricampeonas del futsal sanjuanino), luego en Barreal obtuvieron un cuadrangular que les dio el pasaje a San Luis y finalmente en Villa Mercedes se consagraron como las mejores de la región de Cuyo, tras vencer a Palmira de Mendoza y el equipo local de la localidad puntana, Los Celtics.

Por último, hay que mencionar que esta clasificación es producto del gran esfuerzo que hacen las chicas de Rivera año a año, ya sea entrenando en horas de la siesta o noche, cuando la actividad laboral de las jugadoras se los permite. Fue así, como las dirigidas por Marcelo Vega pudieron sumar tan buenos logros en el último tiempo y ahora apuntan a hacer historia en el plano nacional, como las representantes de San Juan y de Cuyo.