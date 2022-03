Histórico: Palermo es el primer club femenino en afiliarse a la Liga Sanjuanina

Durante el pasado martes 8 de marzo se vivió una nueva edición del Día de la Mujer. Justo en esa fecha se anunció un importante logro en la búsqueda de la igualdad entre las ramas masculinas y femeniles del fútbol local. Se trata de que Palermo se convirtió en el primer club femenino en afiliarse a la Liga Sanjuanina de Fútbol.

Mónica Vela, presidenta de Palermo, reveló que concretaron un gran avance en este proceso que consta de la presentación de una gran cantidad de documentación. Lo positivo fue que las autoridades de la Liga les aprobaron la carpeta presentada y ahora sólo les resta un último requisito para completar la afiliación al 100%.

"Nosotros estamos en la Liga desde el 2011, así que llevamos como adherente mucho tiempo y desde 2017 en fútbol 11. Ahora había que arreglar un poco los papeles, la personería jurídica, dejar todo en orden y tener cancha para jugar. Lo logramos y estamos muy felices porque hacemos de local este año en Árbol Verde y ya presentamos la carpeta. Fue un éxito para nosotros porque fue todo aprobado", reveló.

Además de dar esta gran noticia de que ya tienen la localía asegurada para este 2022, Vela manifestó que si bien ya se encuentran en una buena situación jurídica con la LSF, aún les resta un aspecto más. Se trata de también conformar un equipo de fútbol masculino.

"Lo que logramos es jurídicamente estar bien en la Liga, para tener la afiliación completa tenemos que presentar un equipo de fútbol de varones en la categoría B. Vamos a apostar a eso también el año que viene presentarlo y poder ser aprobado también porque de la Liga tiene que aprobarse todo por el Consejo. Por supuesto nos falta el famoso terreno por el que venimos peleando desde hace mucho tiempo. Yo he presentado carpeta por terrenos nacionales pero no he tenido esa suerte", expresó.

Finalmente la presidenta de Palermo mencionó que todavía otro objetivo que se planteó es poder conseguir un terreno propio para poder comenzar a crear sus instalaciones. Si bien están agradecidos con la persona que les prestó el terreno que están ocupando actualmente, ese lugar no les permite expandirse a nivel estructural.

"Lo que siempre estoy buscando es nuestro propio terreno para funcionar como corresponde. La escuela la podemos tener. La vamos a armar, si Dios quiere, con la gente de Árbol Verde que ha tenido toda la predisposición y se los agradezco que nos hayan cedido para ser local. En el fútbol femenino no es escuelita porque vienen chicas grandes a practicar pero también son bienvenidas las nenas", sentenció.