El drama de las lesiones: River y Boca perdieron jugadores de cara a la seguidilla de partidos

La dura competencia con varios frentes abiertos, tiene a los dos clubes más grandes del país con el drama de cargar con lesionados. En River no solo Robert Rojas (fractura de tibia y Peroné) es uno de los lesionados, sino que a la lista se le agrega Esequiel Barco, quien este lunes se confirmó que tiene un desgarro. Battaglia, que trata de armar el once que enfrentará el martes desde las 19:15 a Always Ready, pierde al central Nicolás Figal, y ahora deberá reemplazarlo con un juvenil.

Por el lado de la vereda millonaria, Gallardo supo este lunes por la tarde, que el golpe que sufrió el delantero en el encuentro con Argentinos Juniors, que lo hizo abandonar el terreno de juego, le provocó un desgarro. La lesión la confirmaron desde el cuerpo médico de River luego de tener los exámenes de los estudios realizados al ex Independiente.

Con esta lesión, Barco se perderá partidos importantes por la Copa de la Liga Profesional y la Copa Libertadores. El más próximo, es el que tiene que afrontar con Fortaleza en Núñez. Su lugar en el campo lo ocuparía Matías Suárez, quien también vuelve de una lesión.

Por el lado de la vereda de Boca, Battaglia tiene una nueva complicación para armar la saga central, dadas las lesiones y suspensiones que pesan sobre el Xeneizes. Figal tiene molestias musculares, por lo que fue enviado de urgencia a hacerse estudios, y si bien está descartado para el segundo partido por copa y en su lugar aparecería el juvenil Gabriel Aranda, el técnico lo quiere tener para el certamen internacional, en el cual no puede contar en la primera fase con Izquierdoz y Rojo por suspensión y con Zambrano por lesión.