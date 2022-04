Boca sacudido con otro caso de violencia de género: las denuncias que lleva

Boca Juniors quedó inmerso en un nuevo caso de violencia de género protagonizado por un futbolista de su plantel profesional, esta vez Eduardo Salvio, luego de atropellar a su expareja con su auto y huir del lugar del incidente. El episodio se suma al de otros futbolistas de Boca que fueron llevados a la Justicia por violencia de género.

Salvio se convirtió en el tercer futbolista de Boca con una denuncia judicial en curso por violencia de género y el primero desde que el club divulgó el Protocolo de Prevención y Acción Institucional. Los casos más resonantes fueron los vinculados a los delanteros Sebastián Villa y Cristian Pavón; el arquero Agustín Rossi; Oscar Junior Benítez; el lateral colombiano Frank Fabra; Edwin Cardona y Wilmar Barrios.

Cristian Pavón

Marisol Doyle denunció al futbolista de Boca por abuso sexual con acceso carnal en una fiesta que se había realizado en Córdoba, en noviembre de 2019. A través de sus redes sociales, la víctima contó que Pavón le ofreció un cigarrillo de marihuana y después de fumar se sintió mareada y se dirigió al baño del lugar para tratar de restablecerse. "Él forcejeó la puerta, ingresó al baño y se produjo el acoso. Hay gente que cree que una quiere plata y por eso a una empiezan a difamarla en las redes sociales. Yo no quiero plata ni fama. Yo voy por la detención de Pavón", aclaró.

"Me empujó para abusar de mí, me empujó contra el bidet. Sus amistades pensaban que él estaba teniendo relaciones consentidas, pero no fue así", expresó la víctima. Los abogados de Pavón emitieron un comunicado oficial en el que sostuvieron que "la denuncia en contra del Sr. Pavón es falsa. El denunció oportunamente esta situación ante la Fiscalía competente de turno por la supuesta comisión de los delitos de extorsión y falsa denuncia".

El delantero cordobés, que estuvo un año y medio en la Major League Soccer de los Estados Unidos. En enero de 2021, en medio de la denuncia, volvió a entrenar en Boca con total normalidad. Hoy sigue siendo delantero del club.

Sebastián Villa

En abril de 2020, Daniela Cortés publicó en su cuenta de Instagram las fotos donde se veían sus moretones, su rostro ensangrentado y diferentes lesiones, y denunció a Villa, quien era su pareja, como un "maltratador tanto físico como psicológico". "Hago esto por miedo porque este hombre, a quien se lo ve en redes o prensa como si fuera un hombre sabio y habla con madurez, pero la realidad es otra", denunció Cortés.

Sebastián Villa fue citado ante la justicia. En la indagatoria, Villa negó haber golpeado a Cortés y agregó que "quizás" las lesiones habían sido "provocadas por el botox que ella usaba". Finalmente, el futbolista y la víctima llegaron a un acuerdo económico. Sebastián Villa hoy sigue jugando en Boca.

Agustín Rossi

El arquero tiene antecedentes por lesiones a su expareja Bábara Segovia, provocadas antes de su llegada al club a principios de 2017 cuando todavía era futbolista de Defensa y Justicia, donde militó el año anterior.

Oscar Junior Benítez

El 20 de enero de este año, el ex delantero de Boca, Oscar Junior Benítez, fue detenido e imputado por el delito de violación de domicilio, amenazas, lesiones y resistencia a la autoridad, tras protagonizar un episodio de violencia. Benítez golpeó en el rostro a su ex suegro, Juan Carlos Ayala, cuando asistió al domicilio en busca de su hija, que según su padre es víctima de violencia de género pero no había podido formalizar la denuncia.

Benítez reacción cuando los efectivos le pidieron su identificación e intentó agredirlos físicamente, aunque sin producirles lesiones. Tomó intervención UFI 16 de Lomas de Zamora, que derivó el expediente a la UFI 17 a cargo del fiscal Juan Manuel Baloira, quien dispuso la aprehensión del futbolista. Benítez fue liberado cinco días después por el juez de garantías de Lomas de Zamora Jorge López.

Frank Fabra, Edwin Cardona y Wilmar Barrios

El lateral colombiano Frank Fabra fue investigado al igual que sus compatriotas Edwin Cardona y Wilmar Barrios en una causa por lesiones leves, amenazas, presunto abuso sexual y privación ilegítima de la libertad sobre dos mujeres con que habían estado en un departamento de Puerto Madero, en enero de 2018. La jueza de instrucción María Alejandra Provítola, exsecretaria del fiscal federal Carlos Stornelli, dictó el sobreseimiento de los tres jugadores un año después.

