Futbolista trans denunció discriminación en San Juan: 'Me expulsaron por ser hombre'

Cada vez son más los deportistas trans que se van sumando a las distintas disciplinas deportivas a lo largo y ancho de la República Argentino. Uno de los ejemplos que tiene la provincia de San Juan es Sofía Molina, quien aseguró haber sufrido un grave hecho de discriminación en un partido de la Liga de Fútbol Femenino. 'El árbitro me expulsó por 'ser hombre'', expresó.

En una nota post partido con el medio de redes sociales llamado "Voces Deportivas", la jugadora decidió hacer un descargo en el que aseveró que presentará una demanda contra la terna arbitral y contra una jugadora del conjunto rival. Molina integra las filas del Club San Justo, conjunto que durante el fin de semana visitó a Colón Junior.

En ese contexto es donde la deportista asegura haber sido agredida verbalmente. "No se el nombre de la jugadora pero lo voy a averiguar para hacerle una demanda por discriminación. También al arbitraje. Ella me cometió una falta en el partido y le dije a ella que es falta y me dijo: 'Sos un hombre'. Le digo al árbitro que me estaba discriminando y el árbitro me contesta: 'Y si sos un hombre' y me terminó expulsando por esa razón", declaró.

Seguidamente Sofía Molina mencionó que esta no sería la primera vez que vive una situación similar practicando este deporte. Anteriormente vestía los colores del Club Del Bono y aseguró que durante la disputa de otro partido, también la habría discriminado una jugadora rival.

"Es discriminación que me están haciendo en toda la liga. Todas ya tenemos derechos como chica trans. Yo soy mujer, ya no soy trans porque tengo DNI de mujer y es una falta de respeto. También jugué para Del Bono y me pasó lo mismo, es la segunda vez que en este torneo de la Liga Sanjuanina me discriminan", expresó.