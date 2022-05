Dura derrota: Boca perdió en Brasil y quedó último

Boca cayó derrotado frente a Corinthians en Brasil por 2-0 en la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, y quedó último. Maycon con un gol en cada tiempo le dio la victoria al Timao y amargó a los dirigidos de Battaglia, que nuevamente no mostraron un buen juego, aunque intentaron más que en otros partidos, sobre todo en el segundo logrando replegar al local y que ande errático en los pases.

Lo mejor del primer tiempo para Corinthians se vio en los primeros 15 minutos, anulando de a ratos a Boca. Ya a los cuatro, Maycon anticipó un centro de Fagner con la cabeza, le cambió el palo a Javier Jarcía, quien debutó en el certamen con la camiseta del Xeneize a sus 35 años, y abrió el partido en el Neo Química Arena.

También lo tuvieron Renato Augusto, Adson y Jo, pero García supo resolver con eficacia bajo los tres palos. Lo más interesante de la visita, en tanto, fue apenas un centro por lo bajo que no pudo conectar Luis Vázquez por muy poco. Después intentó empujar, aunque sin el peso de sus mediocampistas. Y es que el equipo se paró muy atrás y apenas intentó con los esfuerzos solitarios de los de arriba.

En el segundo tiempo Boca cambió la cara: le sobró actitud y tuvo más la pelota, pero no juego ante un Corinthians que se fue apagando y apostó a las contras. Sin embargo, al Xeneize no se le cayó una idea más allá apostar por un equipo más ofensivo. Ni siquiera con el ingreso Darío Benedetto, quien jugó al límite, fue amonestado y será baja para visitar a Always Ready.