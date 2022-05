El equipo de futbol mixto que rompe barreras: ‘Queremos organizar un torneo en San Juan’

"En el futuro pensamos organizar campeonatos mixtos, para poder tener esa competencia y ese nivel en San Juan. Como equipo todavía no hemos tenido la oportunidad de competir con otro equipo mixto, hemos jugado con mujeres o con hombres", sostuvo Paola Cáceres, capitana del equipo mixto perteneciente de la Asociación Civil La Glorieta. En diálogo con Diario 13 San Juan, la joven de 29 años habló también de la polémica de que participen personas trans en el deporte.

Paola se introdujo en el fútbol hace tres años y medio porque "estaba pasando por una situación muy difícil". "Me fui al deporte y me ayudó a salir, ahora es una pasión para mí. Allí también conocí a mi pareja actual, que es mucho más apasionada que yo", comentó entre risas. La ahora capitana decidió sumarse al equipo de La Glorieta en diciembre del año pasado y desde entonces no paró.

Comenzar no fue fácil para el equipo mixto ya que "no existe un torneo de esas características en San Juan". "Recién estamos comenzando, tenemos buen nivel, y buenos chicos que juegan bastante bien, pero nos falta técnica, nos falta superarnos más", reconoció Paola. "No somos los mismos que estábamos en un principio, muchos chicos se cambiaron de deporte. Nos hace falta más gente", agregó.

Paola Cáceres

Actualmente el grupo está compuesto por 10 personas: cuatro mujeres y el resto varones. "Uno de los participantes principales es Gerardo, nuestro preparador físico, y también Gastón que es nuestro DT y nos prepara en la parte técnica", informó Paola. La semana pasada el flamante equipo tuvo la oportunidad de medirse en La Plata en un campeonato con otros equipos aunque "se nos hizo bastante difícil porque eran todos hombres; nos habían prometido equipos mixtos", recordó.

"Obviamente los chicos del campeonato vienen entrenando mucho más que nosotros, se nota la diferencia de tiempo", explicó Paola sobre su paso por La Plata. "Contamos poder llegar a ese nivel el año que viene, nos juntamos seguido para entrenar. Lo hemos tomado muy serio, gracias siempre a los chicos del equipo que les ha gustado y le ponen mucha pila", agregó.

"También hemos jugado con equipos de chicas, no ha habido ningún drama. Queremos jugar con un equipo mixto, en Angaco han armado algo pero todavía no se gestiona", manifestó Paola. Es por eso que el mayor deseo del equipo es "realizar campeonatos mixtos en San Juan". "Nos estamos organizando para el año que viene, poder realizar un campeonato y que vengan chicos de Uruguay, Brasil, Salta, Tucumán y Buenos Aires, sostuvo.

Sobre la polémica de las jugadoras trans en el fútbol

Paola expresó no estar "ni a favor ni en contra" ya que "son muchas cosas nuevas como el tema del equipo mixto, son temas tan nuevos que se van a ir acomodando de a poco". "Por ahí creo que las chicas trans estarían mejor acomodadas en un equipo mixto, tendrían un mejor nivel ahí", agregó. La capitana recordó que en el campeonato que participaron en la La Plata, "había una jugadora trans, se desempeñaba como cualquier mujer aunque a la hora de pegar, la pelota era una bala, si te agarra olvidate".

"Igual hay que ver, capaz la chica trans tenga mucho más entrenamiento, se basa mucho en eso. Podés llegar a ese nivel exigiéndote más, no sé si va mucho en el tema de las hormonas, pasa por el entrenamiento, la concentración", manifestó. "Pueden competir pero como es algo tan nuevo que a veces es complicado opinar o decir algo de eso", cerró.