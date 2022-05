Quién es Martina Farías, la primera skater sanjuanina en los Juegos Suramericanos

Los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022 tendrán a cinco sanjuaninos representándonos. En una de las actividades, tal vez menos difundidas, Martina Farías, estará participando en skateboarding. La deportista sanjuanina, de 15 años, cuenta que practica Skate desde los 10 años.

“Comencé en este deporte, aprovechando que a mi hermano le regalaron un Skate que no utilizaba y me lo prestó, por lo que puedo decir que todo empezó por diversión", expresó la joven. "Entreno en el Skate Park de capital y la posibilidad de llegar a la selección fue porque me llegó una notificación del Comité Nacional de Skateboarding, donde integraba una lista", agregó.

Según Martina, el skateboarding "es un deporte que lo practican muchas chicas, aunque no todas se animan a competir”. La sanjuanina viajará a Rosario con las expectativas de poder llegar al podio, con el orgullo de ser la primera sanjuanina en hacerlo en Skate. El 1 de mayo estará viajando a la ciudad santafesina para los entrenamientos previos a la competencia que se realizará en el 5 y 7 de mayo.

El skateboarding es un deporte que se realiza sobre una tabla de madera con cuatro ruedas fijadas por dos ejes en su parte inferior. Los atletas muestran sus habilidades al realizar saltos y giros mientras se presentan en la pista. En su formato Olímpico, se compite en dos pruebas: street y park.

En Street se corre en una pista que imita los obstáculos de las calles y plazas, como bancos, pasamanos y rampas. A su vez, en el Park se practica en una pista que simula una piscina vacía con diferentes obstáculos como rampas y curvas.