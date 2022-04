Boca: Battaglia confirmó el equipo que debutará contra Deportivo Cali

La espera terminó para los hinchas de Boca, que desde las 21:30 verán como su equipo emprende nuevamente el sueño de la ansiada Copa Libertadores 2022. Sebastián Battaglia confirmó el once con el que saltará al campo en Colombia frente a Deportivo Cali, el cual tiene varios cambios con respecto al equipo ideal debido a suspensiones y lesiones.

Con miras fijas en el internacional objetivo, el Xeneize no podrá contar con el nuevo mediocampista central que tuvo muy buenos partidos frente a Estudiantes y River por la Copa de la Liga. Pol Fernández no será de la partida, puesto que no llegó a recuperarse de su lesión muscular que también lo marginó de ir al banco el sábado en el empate con Arsenal. Su lugar en el campo lo ocupará el anterior 5 Xeneize, Jorman Campusano.

Por otro lado, el experimentado central y capitán, Carlos ‘Cali’ Izquierdoz continua con su recuperación tras ser operado por su lesión, pero además no podría estar frente a los cafeteros este martes por estar cumpliendo una de las cuatro fechas de suspensión por los incidentes en Brasil con Atlético Mineiro.

Los demás que están cumpliendo con las fechas de suspensión son Marcos Rojo que debe cumplir con cinco fechas, Diego ‘Pulpito’ González con tres, Sebastián Villa y Cristian Pavón con seis y Javier García con dos. Además de multas económicas a estos seis futbolistas xeneizes.

El once de Boca vs. Deportivo Cali en su debut copero:

Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gastón Ávila, Frank Fabra; Cristian Medina, Jorman Campuzano, Juan Ramírez; Óscar Romero; Exequiel Zeballos y Darío Benedetto.