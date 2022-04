Deportivo Cali amargó a un flojo Boca

Con el pie izquierdo. Así empezó Boca la Copa Libertadores. En un flojo partido de los dirigidos por Sebastián Battaglia, un Deportivo Cali con poco logró complicarlo en la primera fecha del Grupo E ganandole por 2-0 con goles del ex Xeneize (la ley del ex) Burdisso y Jhon Vásquez.

En su debut copero, el Xeneize fue derrotado por 2-0 en su visita a Colombia. En ningún momento del partido, el equipo argentino dio señales de juego asociado y voracidad a la hora de generar ocasiones de gol. En el primer tiempo ninguno de los dos sacó ventaja porque ambos jugaron mal.

En el segundo tiempo, Boca quiso empezar a intentar llegar al gol, pero la ausencia de Pol Fernández se hizo notar, y los demás mediocampistas como Campuzano, Medina, Ramirez, Varela y Romero no buscaron con decisión asociarse para cambiar la ecuación del partido. A esto hay que sumarle que en el fondo, los dirigidos por Battaglia dudaron. Desde Rossi, hasta el último defensor, incluso Figal que jugó todo el segundo tiempo.

Fue tan flojo el Xeneize, que se fue quedando en el partido y el conjunto colombiano, que a pesar de ser local no había mostrado mucho en el partido, le convirtió a través de un muy buen tiro libre que conectó el ex azul y oro, Burdisso a los 70’. Para sellar la victoria a los 80’ el ingresado Jhon Vásquez marcó el 2-0. Hasta los 90’, más los minutos de recupero, a Boca no se le cayó una idea para descontar, coronando una olvidable noche en su debut en la copa que más le importa.