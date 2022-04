Días, horarios y cruces de la 8va fecha del torneo local

El próximo sábado 9 de abril con dos partidos, se dará inicio a una nueva fecha del torneo local de la primera A del futbol sanjuanino. Por su parte 7 encuentros se disputarán el día domingo, mientras que el día lunes 11 de abril, cerrarán Desamparados vs Del Bono.

A continuación fechas y cruces:

Sábado

Alianza vs Árbol Verde

San Lorenzo vs. Trinidad

Domingo

Villa Obrera vs. Colon Junior

Aberastain vs. Carpintería

Peñarol vs. Rivadavia

Marquesado vs. Atenas

Juventud Unida vs Sarmiento

San Martín vs. Juventud Zondina

Unión vs. 9 de Julio

Lunes

Desamparados vs. Del Bono Cancha Trinidad