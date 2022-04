El "Pipita” Higuaín le puso fecha a su retiro del fútbol

El ex delantero de la Selección Argentina, Gonzalo Higuaín ya dio fecha para su retiro del futbol profesional y será en diciembre de 2022. El padre del actual jugador del Inter Miami de la Mejor League Soccer (MLS) de Estados Unidos, Jorge Higuaín, fue consultado en TNT Sports por la posibilidad de volver a River Plate, a lo que contestó: "No lo veo volviendo a Argentina, por lo que me dijo a mí que se va a retirar del fútbol a fin de este año. Termina este año y se retira del deporte", aseguró.

"Me encantaría que siga ligado al fútbol después de jugar. Es un chico que conoce mucho, que estuvo en varios lados, tiene todo para triunfar. Para mí sería una picardía que no siga en el fútbol", dijo el padre del astro argentino.

La continuidad es una posibilidad lejana ya que el “Pipita” ha manifestado en varias ocasiones que pretende alejarse del futbol. "Es una contaminación muy mala. No es dolor ni molestia, siento que no es el mundo en el que quiero estar” dijo en una de sus últimas entrevistas.

Inclusive el centro delantero que disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 con la selección argentina había mencionado que ni Marcelo Gallardo podía convencerlo de volver a River: “Me enorgullece que me pidan, pero no. Mi papá, yo, mi hermano somos felices acá, ¿para qué cambiar? Esta felicidad que tengo ahora no la cambio por nada del mundo", dijo.