River, con una baja sensible, hará su debut copero

River pondrá primera a su participación en la Copa Libertadores 2022 este martes desde las 21. El Millonario dirigido por Gallardo debutará en el Grupo F frente a Alianza Lima, en una Perú que estuvo convulsionada por un toque de queda por manifestaciones sociales. En ese contexto, el equipo argentino viajó con la garantía de la seguridad de que se jugará el partido y que se les garantizará su seguridad.

Para este encuentro el multicampeón no podrá contar con una pieza importante en el once habitual. El chileno Paulo Díaz no será de la partida, puesto que se contagió de Covid 19 y fue descubierto en las horas previas a subirse al avión rumbo a la capital peruana. Su lugar en la zaga central será ocupado por el experimentado Jonathan Maidana.

Además de este obligado cambio, Gallardo juega al misterio en la previa del encuentro. El técnico rojo y blanco todavía mantiene la incógnita de Ezequiel Barco, quien ya se recuperó de una sobrecarga en su isquiotibial izquierdo, o si opta por Agustín Palavecino. El resto de la formación será la ya conocida empezando por Franco Armani en el arco.

El probable once de River para su debut copero:

Franco Armani; Robert Rojas, Jonatan Maidana, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Agustín Palavecino o Esequiel Barco; Julián Álvarez.