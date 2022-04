Árbitra de la batalla campal en Zonda: ‘Tuve miedo por los chicos’

Celina Canto nunca imaginó que el pasado domingo viviría momentos de angustia, miedo, nerviosismo y bronca, cuando llegó a la cancha de Juventud Zondina para arbitrar el partido que el local debía jugar contra Trinidad por 5ª división. Minutos antes del final del encuentro, se desató una verdadera batalla campal en el campo de juego, en la cual fueron golpeados los jóvenes futbolistas, y participaron además de los jugadores, parte de los cuerpos técnicos y hasta los padres, quienes saltaron al césped.

La árbitra del encuentro habló con Tarde Trece y expresó que el hecho fue lamentable y cuando todo el descontrol reinó adentro del campo de juego, sintió miedo y bronca. ‘Fue una situación muy fea, porque estaban siendo golpeados os chicos’, manifestó todavía alterada al recordar aquellos momentos de tensión y angustia en donde la adrenalina jugó fuerte.

Celina comentó que cuando estaba en el campo de juego intentó separar a los jugadores haciendo sonar el silbato, pero ni ellos ni el cuerpo técnico cesaban el descontrol. Todavía fue más fuerte la situación, cuando los padres de los chicos empezaron a saltar al campo de juego y se metieron tratando de salvaguardar la integridad de sus hijos, pero lo único que hicieron fue empeorar las cosas.

Con los incidentes ya avanzados y dándose cuenta que poco podía hacer en el campo de juego, decidió desde el vestuario llamar al 911. La árbitra realizó un informe destinado a la Liga Sanjuanina de Fútbol y también contó todo en un informe policial a personal de la Comisaría 14º. ‘No sé si hice bien o mal, solo sé que en ese momento eran los únicos que podían calmar la pelea’, recordó.

Al ser un partido de divisiones inferiores, no había en todas las instalaciones del club zondino un policía, puesto que así está dispuesto. Celina pidió porque esta situación cambie, para que puedan ‘sentirse más seguros todos cuando van a ver un partido de inferiores’. También les pidió cordura y calma a padres y jugadores, y sobre todo que entiendan que solo es un juego.

‘Son cosas que pasan todos los domingos, no con tanta violencia como esta vez, peo suceden. Nosotros estamos acostumbrados a vivir violencia cada fin de semana. Siempre recibimos insultos desde las tribunas’, contó Celina, quien luego confirmó no haber recibido golpes. ‘Nadie está preparado para vivir una agresión de tal dimensión cuando va a la cancha. Una está preparada para dirigir y vivir el domingo como el juego que es el fútbol’, aseguró, para luego confesar que no tuvo miedo por ella, sino por los chicos que estaban siendo golpeados.