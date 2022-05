Con un Monumental a pleno, River buscará superar a Tigre y sacar boleto a semis

River vuelve a jugar un mano a mano copero. En esta oportunidad, se trata del cruce que tiene con Tigre por los cuartos de final de la Copa Liga Profesional 2022. Los dirigidos por Marcelo Gallardo jugarán en un Monumental a pleno de su gente desde las 21:30 y quieren hacerse fuertes en el ‘mata mata’

A horas del partido, el multicampeón DT riverplatense todavía no confirmó el equipo. Buscando el pasaje a semifinal, el estratega local pondrá lo mejor que tiene en cancha. De ganar su compromiso de este miércoles por la noche, los de Núñez habrán sacado su boleto a semifinal de la competición, donde se enfrentará con Estudiantes o Argentinos Juniors, quienes en primer turno definirán la tercera llave de cuartos.

Tras sacar al verde césped un once inicial suplente, le ganó a Platense el último domingo. El Muñeco, que sabe que tendrá el aliento de su gente, no se guardará nada y colocará en el césped del Monumental a su equipo de gala. Es decir, habrá once cambios en relación al último partido.

El probable equipo de River frente a Tigre por cuartos de final de la Copa Liga Profesional

Franco Armani; Andrés Herrera, Paulo Díaz, David Martínez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Tomás Pochettino o Santiago Simón, Nicolás de la Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez.