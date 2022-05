Un caño en La Superiora pone en riesgo la sede del Sudamericano de Patín

En las últimas semanas, el Complejo La Superiora se vio seriamente afectado debido a la rotura de un caño. Este inconveniente generó preocupación por el Sudamericano de Patín a disputarse en el lugar, y la secretaria de Deportes de Rawson, Susana Fernández, expresó en Tarde Trece que "la prioridad es salvar el piso parquet".

"Ahora el objetivo principal es salvar la cancha, es nuestra prioridad", afirmó Fernández. Y aclaró que "no sabemos qué va a pasar con el Sudamericano, no sé si lleguemos". El accidente se originó cuando Bomberos estuvo probando los hidrantes del sistema de incendio. "Se ha dañado un caño que alimenta los hidrantes y se produjo una pérdida de agua", explicó la secretaria.

Apenas se produjo el daño, desde la Municipalidad se comunicaron con la empresa que instaló el parquet "y nos recomendó un tratamiento a seguir", informó. El arreglo consiste en levantar la cancha para instalar unos caloventores para que entre aire caliente seco. "El tratamiento tardará diez días más", agregó Fernández.

En tanto, la secretaria de Deportes manifestó que "me duele escuchar tantos comentarios negativos que no son verdad". "No es una negligencia nuestra, fue un accidente. No es el desastre que se anda diciendo por ahí, no ha sufrido un gran daño", cerró.