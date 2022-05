Otra vez un jugador de Boca en la mira de la justicia por una durísima denuncia

Este viernes, el futbolista Sebastián Villa quedó nuevamente complicado judicialmente: en esta oportunidad fue denunciado por violencia de género, abuso sexual y tentativa de homicidio. La presunta víctima radicó la denuncia en los tribunales de Lomas de Zamora por un episodio ocurrido el 26 de junio de 2021, en una casa de un barrio cerrado de Ezeiza, cercano al domicilio del futbolista, para ser parte de un asado en donde se encontraban varios compañeros del plantel de Boca Juniors.

La denunciante, que definió a Villa como una persona violenta y agresiva, sostuvo que el jugador colombiano había tomado una gran cantidad de alcohol, que abusó sexualmente de ella y que después se generó una situación de tentativa de homicidio. ‘Pensé que pretendía matarme’, relató la víctima en su denuncia, según publicó La Nación.

‘Esto se enmarca en un intento de homicidio’, aseguró el abogado Roberto Castillo al canal TyC Sports. Al mismo tiempo agregó: ‘Es una chica que llegó por haber sufrido abuso sexual, lesiones (que a mi criterio son graves) y una conducta que entendemos que podría encuadrarse como una tentativa de homicidio producto de ahogarla con el objeto de ultrajarla sexualmente. Es una chica que tuvo mucho miedo este año’.

‘Tuvo incluso muchas comunicaciones por parte del entorno de la persona que denunciamos. Considera que darle publicidad a su denuncia de alguna manera la resguarda. Si no promovió la acción penal antes fue por temor. Quiere cerrar esta pesadilla y buscar reparación y justicia en juzgados de Lomas de Zamora’, siguió el abogado. Luego agregó: ‘Entendemos que el relato es bastante explícito. Estoy en contacto con tribunales de Lomas para ver cuál es la fiscalía que interviene. Tenemos materiales de audio que eran imposible de cargar por el peso. Y videos y fotos que respaldan los extremos que ella invoca en su denuncia’.

Finalmente terminó con una frase tajante: ‘Hay sobradas pruebas para llegar incluso a una condena: es un delito de una gravedad extrema que tiene que ser reparado con la víctima’.

Cabe destacar que Villa fue una de las figuras de Boca y convirtió un gol el pasado martes en la victoria del equipo Xeneize por 2 a 0 sobre Defensa y Justicia, que dio acceso a las semifinales de la Copa de la Liga. El futbolista figura en la lista de concentrados para el partido de este sábado ante Racing, en el estadio de Lanús.

Fragmentos de la denuncia

‘El denunciado, en las discusiones que teníamos, era una persona sumamente violenta y agresiva, pero siempre, - hasta el día del hecho denunciado - , solo había ejercido sobre mi violencia verbal, por lo regular, adjetivándome con palabras descalificantes’.

‘El día del hecho denunciado fue el 26 de junio de 2021, cuando el señor Villa me pide que lo acompañe a una casa de un Barrio Cerrado cercano a donde él se encontraba viviendo en la Localidad de Ezeiza, para ser parte de un asado en donde se hallaban varios compañeros del plantel de Boca Juniors’.

‘El denunciado me empezó a hablar mal y a maltratar. Tras insultarme, y al verlo en ese estado violento, le advierto que de seguir con dicha actitud me iba a retirar e irme. Frente a dicho planteo, me manifestó que se iba a portar bien y luego por unos minutos se calma y me propone de ir a dormir. Así las cosas, estábamos acostados porque nos íbamos a dormir como una noche habitual, Sebastián había tomado más de 1 Botella de Whisky. Él me estaba acariciando en la cara, cuando de repente se pone violento, me aprieta con fuerza la mandíbula y la nuca, me pega una cachetada y me dice “¿te gustaron mis compañeros?”’.

‘En ese momento, el cruzó un límite que no había cruzado antes, el de levantarme la mano, lo cual para mí ya era motivo categórico de ruptura. Yo sentía entre temor y bronca por el golpe recibido, sin saber cómo actuar, realizando un análisis interno de cuál sería el proceder que me evite agravar mi vulnerable posición, teniendo en cuenta que afuera solo se encontraba su seguridad, quien de manera indiscriminada se ocupa de tapar absolutamente todas las acciones de Sebastián, y en quien yo en ese momento no confiaba’.

‘Es por ello, que entre lágrimas producto del golpe, él comienza a acariciarme el pelo, me seca las lágrimas y me empieza a besar, pero acto seguido me aprieta devuelta la mandíbula con mucha fuerza -impidiéndome respirar por muchos segundos hasta que logré zafarme de esa situación-, y me muerde de manera violenta los labios. En esos momentos pensé que pretendía matarme’.

‘El denunciado comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes, y tapándome la boca con su mano, momento en el cual yo le realice algunos rasguños producto de querer salir de esa situación. Me abuso, en principio de frente (estando boca arriba), y término poniéndome boca abajo, casi sin dejarme respirar, dado que entre gritos y llantos me fui quedando sin aire, a esto se le sumo su cuerpo arriba mío y su mano en la boca, lo cual se agravo cuando me dio vuelta y me apretaba la cabeza contra la cama. Es importante señalar que me fui quedando sin aire y sin fuerza a lo largo del abuso’.