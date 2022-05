Violencia de género: el estremecedor relato de la expareja de Sebastián Villa

Nuevamente el delantero de Boca, Sebastián Villa fue denunciado por violencia de generó en perjuicio de su expareja. En concreto, la presunta víctima lo denunció por violación e intento de asesinato y en la Justicia hizo un relato estremecedor. "Él se bajó su bóxer un poco - no todo- y comenzó a penetrarme con su miembro de forma violenta", expresó.

Los hechos violentos ocurrieron en la casa del futbolista, en dl Country “Venado II”, de la localidad de Canning, el 26 de junio del 2021. Según la presunta víctima, Villa la invitó a un asado donde había injerido una gran cantidad de alcohol. "Empezó a hacerme una escena de celos porque yo habría tenido un encuentro con un compañero de la plantilla", relató.

"Luego comenzó a elevarme el tono de su voz y en consecuencia a ponerse más violento de lo habitual. Cuando nos retiramos de ese asado, nos dirigimos a la casa de él, que quedaba bastante cerca de ahí", añadió. Según el relato de la pareja, una vez en la casa de Villa quedaba ella, el jugador y una persona de seguridad, la violencia comenzó cuando se fueron a dormir.

"El denunciado me empezó a hablar mal y a maltratar. Tras insultarme, y al verlo en ese estado violento, le advierto que de seguir con dicha actitud me iba a retirar e irme. Frente a dicho planteo, me manifestó que se iba a portar bien y luego por unos minutos se calma y me propone de ir a dormir", aseveró.

"En ese momento, él cruzó un límite que no había cruzado antes, el de levantarme la mano, lo cual para mi ya era motivo categórico de ruptura. Yo sentía entre temor y bronca por el golpe recibido, sin saber cómo actuar", agregó la presunta víctima. Luego, "me aprieta devuelta la mandíbula con mucha fuerza -impidiéndome respirar por muchos segundos hasta que logré zafarme de esa situación-, y me muerde de manera violenta los labios. En esos momentos pensé que pretendía matarme", indicó.

Sobre la presunta violación, la expareja de Villa explicó que "mientras yo intentaba liberarme agitando desesperadamente los brazos y tirándole manotazos al cuerpo". "El denunciado comenzó a abusarme, propinándome algunos golpes, y tapándome la boca con su mano, momento en el cual yo le realice algunos rasguños producto de querer salir de esa situación. Me abuso, en principio de frente (estando boca arriba), y termino poniéndome boca abajo, casi sin dejarme respirar", agregó.

Luego de la presunta violación, la expareja de Villa se fue a su casa con una amiga: "Me corté el pelo bien corto producto del shock, tenía dolores en las paredes vaginales". La presunta víctima contó que se volvió a encontrar con el jugador, quién al ver que estaba decidido a denunciarlo intento, según su relato, darle dinero para que no lo haga y le ofreció 5 mil dólares.

fuente minutouno