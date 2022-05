La visita que no fue: se canceló la llegada de 'Pepe' Mujica a San Juan

Sobre el final de la semana pasada, precisamente el jueves 12 de mayo, desde la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) anunciaron una visita de lujo en San Juan. Se trataba de la llegada de José 'Pepe' Mujica, para el cierre del Panamericano de Ruta. Sin embargo, lamentablemente durante las últimas horas se confirmó que el uruguayo no hará el viaje.

La idea de esta visita era que el ex mandatario de Uruguay de una charla para explicar cómo utilizar al deporte como una herramienta de inclusión social e igualdad y también para tener contacto con jóvenes deportistas. No obstante, el propio Mujica notificó a las autoridades de la COPACI que por 'problemas personales' no podrá llegar a San Juan.

'Agradecemos enormemente su intención de ser parte de la Convención Anual en la celebración por los 100 años de esta institución que hermana a todo el continente americano en la pasión por las dos ruedas. Estamos seguros que pronto volveremos a encontrarnos', rezaba el comunicado que emitieron desde la COPACI.

Esta enriquecedora charla, que finalmente no se dará, estaba organizada para este lunes 16 de mayo en el interior del Centro de Convenciones.