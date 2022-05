Desde Árbol Verde apuntan a menores como culpables de la agresión al periodista

Luego de que 6 personas atacarán a un periodista luego de un partido en la cancha de Árbol Verde, Pedro Medina, parte de la Comisión Normalizadora habló con Tarde Trece sobre lo acontecido y las medidas a tomar.

El hecho ocurrió el pasado sábado en la tarde, luego de un partido de fútbol que protagonizó el club Árbol Verde con Juventud Unida, en Concepción. Allí fue cuando el periodista que estaba cubriendo el encuentro futbolístico fue atacado por personas, además le robaron y lo dejaron sangrando.

La víctima fue Martín Gustavo Soria quien en las redes sociales hizo un descargo de lo que le sucedió al finalizar su labor. Ante tal hecho uno de los dirigentes dio a conocer que se trata de una problemática que padecen a diario. Es que los delincuentes serían menores de edad que viven cerca de la institución e ingresan ilícitamente al lugar. Además, Medina reforzó ‘no son hinchas de Árbol Verde’.

A su vez apuntó ‘las autoridades no pueden controlar estas situaciones estas personas que no ingresan por la puerta como, sino que lo hacen por el fondo del club’. Es por la pared que suben para hacer sus fechorías, y no sería la primera vez que delinquen. En los videos que circulan, señalaron ‘se ve que hay una cantidad de personas jóvenes que parece que son menores de edad porque a pesar de todas las insistencias que hemos hecho y todo lo que hace la policía, nos dicen que el problema que tienen es que son menores de edad’. Esto es referido a que no pueden detenerlos de manera efectiva, sino por pocas horas.

Sobre la tribuna en la que se ve a los delincuentes señaló ‘la tribuna del fondo el club nosotros la tenemos aislada porque como no va tanta gente, con la tribuna adelante y la tribuna oeste estamos bien’. Luego mencionó ‘personalmente yo no vi nada’. De la misma manera añadió ‘ese día era un día frío y se había levantado viento y como el lugar es de tierra en todos los sectores todo el mundo salió’. En la misma línea declaró ‘dejamos en claro que estés periodista que no conozco, ha sido agredido por delincuentes comunes’.

También apuntó ‘hemos venido reclamando a los supervisores y desde la comisaría segunda nos han dicho que no tienen a cargo el Club Árbol Verde, sino que es parte de la comisaría tercera’. Si bien existieron allanamientos, las medidas son pocas ya que según Medina no pueden accionar debido a la edad de los apuntados como delincuentes. Concretamente referenció ‘son intocables, los liberan en poco tiempo’.

Seguido de ello mencionó que tuvieron una reunión con la Liga sanjuanina de Futbol, donde explicaron lo sucedido y solicitaron ‘sacar una manifestación del rechazo a lo acontecido, pero queremos que se deje bien claro que esto no ha sido ocasionado por hinchada del club sino por delincuencia común’.