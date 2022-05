Riquelme respaldó a Sebastián Villa y minimizó la denuncia de abuso sexual

Juan Román Riquelme habló después de la clasificación de Boca a la final de la Copa de la Liga Profesional y en una extensa entrevista se refirió a Sebastián Villa, quien está acusado de abuso sexual. "No faltó a un entrenamiento" aseguró el vicepresidente.

“Desde que hemos tenido la suerte de llegar al club, hace dos años y medio, no tenemos más que palabras de agradecimiento porque lleva 2 años y medio y nunca se ha tirado en la camilla, no lo han atendido nunca, no le ha dolido nada, no ha dejado de entrenar un solo día. La verdad es que nosotros como profesional con ese chico nos tenemos que sacar el sombrero”, aseguró Riquelme.

“Después, lo que pasa fuera de la cancha es otro tema, pero es una maravilla tener un jugador que durante dos años y medio no te faltó a un solo entrenamiento ”, agregó Riquelme, en unas palabras que han causado indignación por el tema de la denuncia de abuso sexual que recae en su contra.

Villa ya acumula dos denuncias. El año pasado, su expareja Daniela Cortés lo acusó por violencia de género. El fiscal del caso, Sergio Anauati, le ofreció al futbolista la posibilidad de un juicio abreviado, lo que conllevaría una condena de 2 años. El viernes pasado, el jugador sumó otra acusación gravísima: una mujer lo denunció por abuso sexual e intento de homicidio. La joven de 27 años ratificó sus dichos en una declaración de más de seis horas frente la fiscal Verónica Pérez, quien no descarta un pedido de detención.

Una vez conocida la acusación, el club Boca Juniors aseguró que activó un protocolo especial elaborado específicamente para este tipo de casos. Aunque no aplicó ningún tipo de sanción disciplinaria con el jugador.