Remarla en dulce de leche: en abril los gimnasios tuvieron un 40% menos de socios

Abril fue un mes difícil para los gimnasios. Como reza la expresión popular, fue para este sector el ‘remarla en dulce de leche’. Según Eduardo Cerimedo, presidente de la Cámara de Propietarios de Gimnasios, en el cuarto mes del año, estos establecimientos tuvieron una importante baja de un 40% de socios.

Esta merma en la masa societaria estuvo acompañada de un aumento de cuotas de los gimnasios, que según señaló Cerimedo este lunes en Tarde Trece, se debe pura y exclusivamente a los índices de inflación. Además, indicó que abril fue un mes difícil, porque en marzo fue el comienzo de clases y eso perjudicó, sumado a la Semana Santa.

El instructor y dueño de un establecimiento de educación física comentó que en la actualidad trabaja el triple para ganar la mitad de lo que antes, con 25 años ganaba. Eso sumado, que hace unos 15 años atrás los propietarios de gimnasios solo se dedicaban a administrarlos, pero con lo elevado de los costos de mantenimiento, tienen ellos que cumplir funciones que antes las tenían cubiertas con un empleado. ‘Eso genera desempleo’, dijo.

En la provincia, actualmente, con el reacomodo de precios de abril, la cuota para el pase libre total de uno de estos establecimientos, (Es decir que la persona asiste al gimnasio cuando quiere y cuantas veces quiere al mes), cuesta entre 3.500 y 4.000 pesos. Cerimedo lo llevó a valor dólar y aseguró que en San Juan hay gimnasios que están cobrando 10 dólares mensuales, cuando en Sudamérica el valor de la mensualidad es de 20 dólares.

Consultado sobre porque en el rubro todavía existen establecimientos que no tienen todos los papeles al día, el presidente de la cámara señaló que ‘los gimnasios no están en regla porque no pueden, no es que no quieran no tener habilitado el local, pero los obligan a la clandestinidad’.

Además, Cerimedo aseguró que ‘Hay competencia desleal, pero siempre la hubo, no es que con la crisis se agudizó eso’

Por último, el experimentado instructor apuntó contra los médicos que les recetan a sus pacientes de mediana edad y a adultos mayores ‘caminar 30 minutos en el parque todos los días’. Cerimedo opinó con total seguridad que: 'Los médicos deberían recomendar a sus pacientes hacer ejercicios de fuerza y no solo aeróbicos’. Al mismo tiempo que agregó que ‘Los profesores de educación física en San Juan están preparados para dar clases, por eso trabajamos con estos profesionales’.