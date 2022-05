Causa Villa: nuevos chats complicarían al delantero colombiano

Este viernes, la causa por abuso sexual e intento de homicidio que pesa contra Sebastián Villa, tuvo novedades. Salieron a la luz nuevos mensajes de Instagram que complicarían al delantero colombiano de Boca, en donde la denunciante le escribió. ‘lo sé, yo te he cuidado siempre’ y ‘no me merecía esto’.

En la conversación que se conoció este viernes a través de Infobae, el atacante cafetero le pidió a la denunciante que ‘Yo sé que tú me quieres. No vayas a hacer nada raro mi vida, que tú sabes que no puedo dar de qué hablar. Hágalo por mi familia, yo soy el pan de cada día’.

La causa por un hecho que habría ocurrido en junio de 2021 tuvo más novedades, porque este viernes la doctora que atendió a la denunciante por esos días, no se presentó a declarar por presentar un estado febril. Sin embargo, por la tarde se conoció la conversación entre el jugador Xeneize y la denunciante.