Dolor en el fútbol: preocupa el delicado estado de salud del 'Patón' Bauza

Edgardo 'Patón' Bauza, ex técnico de Selección Argentina.

El mundo del fútbol atraviesa una situación de tristeza debido a la salud de distintos personajes muy queridos para este deporte en la República Argentina. Uno de los casos más resonantes fue el de Carlos Salvador Bilardo. Sin embargo en las últimas horas se sumó a esta lista Edgardo Bauza, el ex DT de la Selección Argentina, quien se encuentra en un delicado estado y no la comunidad no lo sabía.

Si bien en el momento en que el 'Patón' y todo su entorno anunciaron su retiro como director técnico hace algunos años, se sabía que era por un tema de salud, nunca se dieron detalles de qué era lo que estaba padeciendo. Esto dejó de ser un misterio gracias a que el 'Bambino' Pons, en una entrevisto con un periodista de ESPN, reveló que Bauza padece Alzheimer.

'A veces lo ve a la Brujita y dice Ah mira no juega más, y ahí se da cuenta de que metió la pata, enseguida rebobina y cambia de tema. Está consciente (refiriéndose a Carlos Bilardo) no está pasándola tan mal como Edgardo Bauza que tiene muy avanzado el Alzheimer y está complicado. Una rabieta te dispara para cualquier lado', expresó.

Siguiendo en la misma línea Pons reveló que este mal comenzó a afectarle a Bauza después de haber ganado la Copa Argentina dirigiendo a Rosario Central en el año 2018. Desde ahí su cuadro se agravó al punto de que ahora 'se confunde los colores y hasta el orden de las comidas'. Esto desató una ola de apoyo de hinchas del 'Canalla' y de San Lorenzo, club al que llevó a ganar su única Copa Libertadores en 2014 para medirse ante el Real Madrid en la final del Mundial de Clubes.