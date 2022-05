¿Cómo sigue Martina? la niña que fue sometida a una operación cerebral

En marzo de este 2022 se conoció una triste noticia en San Juan. Se trataba de la detección de un tumor en el cerebro de una niña de 11 años, jugadora del Hockey Club Huarpes. La situación sensibilizó a toda la comunidad del hockey por lo que se unieron y ayudaron a la familia a afrontar los gastos de la operación. Gracias a ello la intervención se dio de buena manera y desde el club revelaron como sigue la pequeña a más de dos meses de haberse sometido a este complejo procedimiento en su cabeza.

Es importante recordar que la operación en cuestión se dio el pasado 18 de marzo y tuvo un resultado más favorable del que se esperaba. Mediante este trabajo de los especialistas se logró retirar aproximadamente un 80% del tumor que la chica tenía en su cerebro. Luego de ese momento comenzó a transitar el post operatorio, internada en el mismo centro asistencial.

Posteriormente su cuadro fue mejorando y recibió el alta médica para poder regresar a su casa. Actualmente Martina no sólo goza de buena salud sino que, con todos los cuidados y controles que todavía se deben tener, ya pudo regresar a las canchas. Si bien no esta cumpliendo su rol como arquera, se volvió una hincha más de Huarpes y no se pierde un sólo encuentro de sus compañeritas.

Este caso demuestra lo importante y lo que puede llegar a lograr la solidaridad que caracteriza a todo el pueblo sanjuanino. Mediante rifas y colectas solidarias se pudo aliviar un poco los gastos que debía enfrentar la familia Ibáñez no por la operación en si sino sobre todo por los altos costos de la internación.