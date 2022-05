Sudamericano de Patín: el gran evento con el que volverá a vibrar el Aldo Cantoni

Este jueves por la tarde presentaron oficialmente los I Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas. La ceremonia tuvo lugar en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, con la presencia de decenas de atletas.

El acto inició con un caluroso aplauso para toda la organización y delegaciones presentes. Hace tiempo, la competencia debió cancelarse y reprogramarse debido a la situación sanitaria en el país y la provincia por el Coronavirus. El sentido del aplauso fue reconocer que hoy el Sudamericano sobre Ruedas es una realidad.

A diferencia de otras celebraciones protocolares, esta fue diferente. Quienes pasaron al escenario principal en primer término fueron los referentes de cada sede.

Los invitados al punto central fueron aplaudidos por los presentes. Luego fue el turno de las palabras de las autoridades. La primera en subir fue Nancy Herrera, quien preside la Federación Sanjuanina de Patín. “Gracias y muy especialmente al Gobierno de San Juan. A su secretario de Deportes y todo su equipo, que lleva más de un año y medio preparando este evento. A todas las autoridades presentes, bienvenidos. Y a los atletas, verdaderos protagonistas. Bienvenidos a San Juan. Quiero invitarlos a vivir esta gran fiesta, la del patín. Esta fiesta del hockey y de cada una de las disciplinas que conocemos y vamos a tener la posibilidad de conocer”, dijo.

Luego el turno de quien es la referencia de la Confederación Argentina de Patín. Daniel Ventura, su presidente dijo que “es sin lugar a dudas, uno de los momentos más trascendentes que puede tener un dirigente deportivo cuando tiene algún sueño, que se puede desarrollar y lo puede llevar adelante. Este sueño nació en los Juegos Sudamericanos de Playa en Rosario. Nuestra comunidad une deportes indoor y urbanos. Deportes que quieren los jóvenes y el mundo olímpico los visualiza. Y aquí en San Juan, es el lugar abrazó a la idea de los Sudamericanos, y a la de seguir cambiando el rumbo del deporte en el país. San Juan es historia. Argentina es historia. 4000 atletas, 600 entrenadores, 9 disciplinas, 215 jueces, más de 5000 personas como público en estos 17 días. Una verdadera revolución deportiva como la que se vive aquí en San Juan”.

Posterior fue el momento para Moacyr Junior, presidente de la Confederación Sudamericana de Patinaje. “Es difícil para mí agregar palabras de gratitud, porque estoy muy emocionado. Felicitar al gran equipo de la Secretaría de Deportes, por su gran equipo. Gracias San Juan por creer y por todo el esfuerzo. Abrazaron al patinaje sudamericano. Esto es un legado para Argentina. Me complace ser parte de esto. Esto es una fiesta de ocho disciplinas, son ocho sudamericanos en simultáneo. Esto no se ha visto en ningún otro continente. Y nosotros los 'sudacas' lo pudimos. No fueron europeos, asiáticos ni africanos. Ellos habrán de copiarnos, porque elevamos la vara. Gratitud es la única palabra que tengo por cómo San Juan nos ha recibido. Se puede notar el amor con el que trabajan por el deporte. Estamos muy felices. San Juan avanza cada vez más. Es la sexta vez que estoy aquí y soy testigo de ello. Muchas gracias de verdad. Bienvenidos atletas, la fiesta es de ustedes. Disfrútenlas. Esto es construir la historia. Subimos la vara”.

Por último, quien cerró el espacio de los discursos fue el secretario de Deportes Jorge Chica. “A ustedes atletas, les digo que han tomado una decisión extraordinaria, de que el deporte sea parte de sus vidas. Disfruten de esta fiesta. Tenemos la posibilidad que en San Juan pasen estas cosas maravillosas. Y una persona extraordinaria, que nos convocó para trabajar y concretar estos sueños, que es el gobernador Sergio Uñac. Él entendió que el deporte es un eje central. Y con su equipo de trabajo llevamos adelante todo esto. Gracias a todas las autoridades por el esfuerzo empleado. Esto es una fiesta, pero también una economía alternativa. Esto también genera el deporte. Tenemos cuatro mil plazas de hospedaje. Estos Sudamericanos es entrar en la historia y dejar un legado, para que nuestros jóvenes puedan seguir desarrollándose. Acá se generan valores. Toda la familia del deporte está unida y presente acá en San Juan.

Por último, un momento más que festivo. Al escenario principal llegaron los intérpretes sanjuaninos, quienes son la voz de la canción oficial de los Juegos Sudamericanos. Es el caso del conjunto Donaires, con la invitación especial de Cristian Espejo (King of Banana). Ellos le pusieron el color necesario a la ceremonia. Junto a los atletas, quienes bailaron sobre la tarima, hicieron que el cierre de la presentación sea magnífico. Una fiesta, como lo será la competencia.