Para Chica, le parece 'correcto' el examen de testosterona en futbolistas trans

La denuncia pública de discriminación de una futbolista transgénero por una expulsión el fin de semana pasado sigue siendo tema de debate en San Juan. Desde la Liga Sanjuanina de Fútbol aseguraron que ahora exigirán el examen de testosterona, a lo que el secretario de Deportes, Jorge Chica, lo estimó como "correcto".

"Hace un mes vino el abogado de la AFA a generar capacitaciones dentro de un lineamiento que tiene la asociación", explicó Chica. Y agregó que "nosotros vamos en línea con ello, las decisiones ya la han tomado las ligas locales. Me parece correcto". Asimismo, el secretario recordó la existencia de una ley aunque no entró en detalles de la misma.

Chica aseguró que "nos vamos a adecuar siempre a esa ley, porque dice que hay que hacerle los análisis de testosterona a las deportistas trans". De igual forma, el secretario expresó que "el deporte debe ser inclusivo y con mucho respeto, dando la oportunidad a que todos participemos".

El examen de testosterona que solicita la AFA mide la cantidad total de testosterona en la sangre. Para que una mujer trans pueda competir en el fútbol femenino tiene que estar dentro de determinados parámetros.

El caso

En una nota post partido, la jugadora trans Sofía Molina decidió hacer un descargo en el que aseveró que presentará una demanda contra la terna arbitral y contra una jugadora del conjunto rival. Molina integra las filas del Club San Justo, conjunto que durante el fin de semana visitó a Colón Junior.

"No se el nombre de la jugadora pero lo voy a averiguar para hacerle una demanda por discriminación. También al arbitraje. Ella me cometió una falta en el partido y le dije a ella que es falta y me dijo: 'Sos un hombre'. Le digo al árbitro que me estaba discriminando y el árbitro me contesta: 'Y si sos un hombre' y me terminó expulsando por esa razón", declaró.