La vacuna que el Aldo Cantoni necesitaba: la dosis deportes

Este martes, a las 17, Andes Talleres enfrentará a Social San Juan en el estadio Aldo Cantoni en lo que será el inicio del hockey sobre patines de los juegos Sudamericanos de Deportes Sobre Ruedas. Esto significará la vuelta del deporte al mítico estadio que tuvo que ser acondicionado rápidamente tras las dificultades que presenta el parquet del estadio La Superiora por la rotura de un caño.

'Lo de La Superiora es una situación que la lleva el Municipio de Rawson que es el encargado del cuidado de su infraestructura y de la solución. Nosotros solo lo solicitamos cuando lo necesitamos por agenda. No va a estar para el Sudamericano pero analizamos alternativas y reprogramamos el acondicionamiento del Aldo Cantoni', había anticipado a Canal 13 el secretario de Deportes, Jorge Chica.

Asimismo, La Superiora iba a ser el epicentro del patinaje artístico, cuyas actividades fueron trasladadas al estadio de UPCN, según detalló Chica, quien agregó: 'gracias a Dios tenemos infraestructura para brindar soluciones a estos grandes eventos'. Por su parte, la secretaria de Deportes de Rawson, Susana Fernández, aclaró que al parquet se le está haciendo un tratamiento para salvarlo.

'En ese momento que pasó esto nos comunicamos con la empresa que ha puesto al parquet y nos recomendó este tratamiento que estamos haciendo: consta de caloventores que le dan calor a la superficie. Nos pidieron que levantáramos la cancha poniendo tacos de madera para que entre el aire caliente seco y así secar el bastidor de madera que tiene abajo el piso, no es que está ondulada', añadió.

'Todos sabemos que la madera cuando se moja se hincha, se dilata y después se contrae. Entonces eso es lo que estamos haciendo con este tratamiento dándole tiempo para que la madera termine de secar completamente y ahí recién volver a hacer la medición de la humedad con la empresa de Santa Fe que es la que ha puesto el piso y ahí nos dará el diagnóstico, el pronóstico es bueno', recalcó.

Por último, Fernández sostuvo que este procedimiento para la madera lleva su tiempo porque es muy grande la cancha. 'La humedad que queda está más en el centro entonces tenemos que seguir haciendo el tratamiento dándole aire para poderlo salvarla, en este momento el objetivo principal nuestro y del intendente es salvar la cancha', se explayó la secretaria de Deportes de Rawson.

PROGRAMACIÓN PARA LA VUELTA DEL ALDO CANTONI

Hockey sobre patines Femenino

17:00 Andes Talleres vs Social SJ

18:30 Aberastain vs Red Star

20:00 Valenciano vs Barrio Rivadavia

21:30 S.E.C vs Independiente La Florida