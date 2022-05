Con Islas en el banco, Desamparados sumó apenas un empate de local

Con Luis Islas en el banco de suplentes como entrenador porque la habilitación llegó antes de lo previsto, Desamparados no logró regresar al triunfo y en cancha de Trinidad igualó 1-1 ante Cipolletti por la 7ma fecha del Federal A. El encuentro tuvo un inicio a puro gol por ambos equipos, sin embargo se fue diluyendo el rendimiento y la producción para finalizar con una imagen que va a necesitar mucho trabajo del nuevo DT.

Sportivo sorprendió en el amanecer del partido y abrió el marcador a los 4’ del primer tiempo con el grito de Bruno Rodríguez, tras capitalizar un rebote producto de un disparo del ‘Peka’ Jofré. Parecía ser el inicio ideal ante la mirada de Islas, sin embargo la alegría puyutana duró poco.

Es que dos minutos después, la visita lo igualó con el remate de larga distancia de Maximiliano Fornari. El gol del conjunto de Río Negro desestructuró el planteo puyutano, que fue perdiendo peso en su propuesta y le cedió la pelota al rival, que intento con algo más de criterio empezar a manejar el partido aunque sin ser superior a Sportivo.

Con Garrido lejos de la pelota, las conexiones no llegaron y el primer parcial no tuvo lucimiento y tampoco sociedades para que Desamparados se repusiese. No obstante, a los 46’, Callejas de volea pudo poner al local arriba en el marcador antes del cierre del primer tiempo.

En el inicio de la segunda parte pudo llegar el segundo grito de Sportivo con el frentazo de Marcos Cabrera que pasó muy cerca del palo. Los desaciertos fueron un común denominador, y entre Guirado e Islas fueron moviendo las piezas. Sin juego por las bandas, afuera Pablo Jofré y Matías Garrido, adentro Lucas Seimandi y Saúl Abecasis, pero no resultó la solución. Sumado a que en el fondo las garantías no fueron las ideales y el partido empezó a consumirse para el Víbora.

La visita tampoco insinuó demasiado, fue regulando y mostrando signos de conformismo con el empate. En tanto, Desamparados entró en ese juego de tampoco querer perderlo y el 1-1 marcó un partido sin demasiado para ofrecerle a Islas y dejándole mucho por mejorar.