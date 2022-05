¿La Scaloneta se despide en San Juan antes del mundial?

Todo el país está expectante de las próximas presentaciones de la Selecciona Argentina, que aún le quedan algunos partidos antes del mundial. En TardeTrece consultamos con el secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica, sobre la posibilidad que tener de nuevo a la Scalonetta en la provincia y aseguró que San Juan “corre con ventaja” para poder concretarlo.

“Queda mucho para que la Selección Argentina llegue a su planificación final, no sabemos si va a llegar al país, siempre somos muy prudente y agradecidos a Chiqui Tapia”. Así mismo agregó la provincia, “por supuesto que corre con ventaja tenemos”.

Al respecto agregó “tenemos un gobernador que ha dispuesto que el deportes sea política de estado y es un reconocimiento nacional hacia eso”.

Aunque aún no hay nada confirmado, hay algunos indicadores que permitirían que esa ilusión se transforme en una realidad, “vamos a trabajar para que eso suceda, no te quepa la menor duda. La esperanza nunca la perdemos, no perdimos la esperanza de tener a Argentina-Brasil y lo pudimos concretar”.

“Uno siempre va a gestionar y va a tratar de que los argentino puedan disfrutar de los grande eventos y sobre todo despedir a la selección”, expresó.