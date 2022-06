De llevar la cinta en la Selección Argentina a ser homenajeada en su barrio

La ex hockista sanjuanina Lorena Rodríguez recibió un homenaje que sin dudas quedará entre sus grandes recuerdos, como si no tuviera muchos, más que importantes. Es que el nombre de la ex capitana de la Selección Argentina de hockey quedó plasmado en el playón polideportivo de su barrio, el UDAP III ubicado en Rivadavia. 'Esto para un deportista es una de las cosas más lindas que te pueden pasar', sostuvo ante Canal 13 San Juan.

Con la humildad que la caracteriza, Lorena se permitió dudar si se merecía semejante reconocimiento, pero sus vecinos rápidamente le hicieron saber que sí. 'Este reconocimiento de la gente la verdad que era impensado para mí así que es un orgullo enorme', se explayó quien pasó gran parte de sus años arriba del patín en el club Concepción, uno de los mejores de Argentina y del mundo según consideró ella por sus grandes logros allí.

'En la Selección, que creo que es el sueño de cualquier deportista, la verdad que fueron muchos años también. Desde el 2005 que participé y fueron muchos mundiales donde incluso me tocó ser campeona y la verdad que es de las cosas más lindas que tiene un deportista, defender la camiseta de la Selección y lograr el objetivo máximo', señaló la hockista sanjuanina sobre su trayectoria que la marcó como una de las mejores del país.

En este sentido, al ser consultada sobre qué relevancia le da a este reconocimiento en su departamento natal, Lorena manifestó que durante toda su vida deportiva vivió un montón de cosas importantes que ocupan distintos lugares en su vida. 'Hoy me toca por ejemplo estar en el cuerpo técnico una Selección, algo que tampoco lo hubieran pensado. Pero bueno creo que cada uno ocupa un lugar distinto y todas son cosas lindas', expresó.

Sobre el presente de la provincia en cuanto a la organización de eventos como el Sudamericano de Patín, destacó que San Juan ya no sorprende porque incluso logró traer a la Selección Argentina de fútbol. 'Que se haga el Sudamericano está muy bueno y creo que los chicos cuando crecen valoran lo que la provincia vienen haciendo y mucho más con los World Roller Games que son este año también en San Juan' destacó Lorena.