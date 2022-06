De Pocito a Londres: la locura de un sanjuanino por Messi y la Selección

Este miércoles Argentina enfrentará a Italia por una nueva copa: la Finalissima. Los campeones de América y de Europa se enfrentan en el mítico estadio de Wembley en Londres en lo que será la previa del Mundial de Qatar 2022 que ilusiona a todos los argentinos.

En medio de toda la euforia, un sanjuanino llegó hasta la capital de Inglaterra para vivir el encuentro e intentar cumplir el sueño que persigue desde hace años. Cristian Solera, además de festejar un nuevo título de la Selección, quiere el autógrafo de Messi.

En la mañana de este miércoles (tarde de Londres), el sanjuanino habló con Banda Ancha y contó sus expectativas y la ‘locura’ que se vivía en la previa del partido. ‘Empezamos la fiesta en un parque donde hay unos 1000 argentinos que organizaron un fan fest. Luego nos vamos en caravana hacia el estadio’, comentó.

Cristian no es el único sanjuanino en el lugar. Junto a él se encuentran su hermano que actualmente vive en Francia y viajó para la final. También otros amigos y conocidos que se fueron contactando por las redes para vivir el espectáculo juntos.

El joven contó que es oriundo de La Rinconada, en Pocito y desde hace varios años se fue a trabajar al exterior siguiendo el sueño de conseguir la firma de leo Messi a quien lleva tatuado en una de sus pantorrillas.

‘La realidad es que hace muchos años empecé a trabajar en el exterior y de ahí en más no paré. Seguí trabajando y recorriendo países’, comentó el joven. Hace algunos meses, volvió a su tierra natal, pero por motivos de inseguridad decidió regresar a Europa a vivir y trabajar.

Tras su paso por Inglaterra, Cristian viajará a Sídney Australia donde ya estuvo viviendo en dos oportunidades.

Este pocitano, contó que en el exterior trabaja de lo mismo que hacía en Argentina. ‘Hacemos pintura, construcción delivery, limpiando casas, lava platos, lo mismo que en San Juan, pero con la diferencia que acá se gana bien’, aseguró.

Antes de la Finalissima, el sanjuanino dejó su palpito. ‘Todos los argentinos queremos ganar, 2 a 0 mi hermano. Por mí que gane 1 a 0 o por penales, pero que gane. Es una copa y literalmente se está viviendo como una copa. Hay argentinos por todos lados festejando, a los gritos: eh argentino, eh Messi, te dicen en la calle. Es una locura lo que se está viviendo acá’, comentó.

¿Cómo los tratan los ingleses a los argentinos?

Cristian aseguró que no hay ningún tipo de problemas entre argentinos e ingleses en Londres. Al parecer, las tensiones por la guerra de Malvinas quedaron en el olivo de la sociedad inglesa. ‘Ellos ni siquiera conocen las Malvinas, no están pendientes de eso, no lo tienen en su cabeza y no hay ningún tipo de problemas, es muy tranquilo. La gente se porta muy bien. Acá cada uno hace la suya y ellos ni siquiera saben. Han tenido tantas guerras que no lo tienen en cuenta como nosotros’, dijo.

Por último, el sanjuanino envió un afectuoso saludo a su hijo Valentino, a su mamá, a la gente de Pocito y al club Atenas.