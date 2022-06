Todo listo: Scaloni definió el once para enfrentar a Italia

La Scaloneta juagará este miércoles una nueva final. Por haberse consagrado campeón de América se enfrenta en partido único a Italia, que es el campeón de Europa. El torneo se llama Finalísima, y se definirá en el mítico Estadio Wembley desde las 15:45. Para esta importante cita de la Selección Argentina, el técnico Lionel Scaloni ya definió el once inicial de la Albiceleste.

Del equipo ‘ideal’ o ‘de memoria’ no dirán presente Leandro Paredes, ni Marcos Acuña. El mediocampista del PSG no llegó al 100% al compromiso y él, junto al cuerpo técnico decidieron no arriesgar. Su remplazante será el hombre del Betis, Guido Rodríguez.

El otro cambio se supo el martes luego del entrenamiento que la Albiceleste realizó ya en suelo inglés. El lateral izquierdo titular de la Selección no serpa parte de los titulares porque tampoco llega en su plenitud para jugar contra la Azzurra. Por su andarivel aparecerá su reemplazante natural en este equipo, Nicolás Tagliafico.

La Selección Argentina para enfrentar a Italia por la Finalíssima

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Argentina busca este miércoles un nuevo título ante Italia en Wembley

Después de 29 años, ante 90 mil personas, volverá a disputarse la copa entre los campeones de América y Europa. En caso de empate en el tiempo reglamentario habrá definición con tiros desde el punto penal.

El estadio londinense de Wembley será la sede del partido que comenzará a las 15.45 con arbitraje del chileno Piero Maza, y televisación de ESPN y la plataforma Star+.

A casi tres décadas de la segunda y última edición de la Copa Artemio Franchi, la Conmebol y la UEFA organizaron el regreso del trofeo que enfrenta a los últimos campeones de América y Europa con el aval oficial de la FIFA.

El seleccionado "albiceleste" que dirige Lionel Scaloni y liderado por Lionel Messi buscará sumar un nuevo título a cinco meses del debut en la Copa del Mundo de Qatar, ante un grande como Italia que por segunda ocasión consecutiva se perderá un Mundial por no haberse clasificado.