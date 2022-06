Leonardo Villalba y su sueño de ser el presidente de Desamparados

Leonardo Villalba es abogado penalista de profesión, hincha de Sportivo Desamparados de corazón, y uno dirigente del club sanjuanino desde hace tiempo. Ante la situación que vive el club ubicado en Patricias Sanjuaninas, el decidió dar la cara y no ocultar uno de sus máximo deseos dentro de la institución que ama. Quiere ser presidente.

En su visita a Tarde Trece, el dirigente contó que junto a otro puñado de dirigentes se pusieron como objetivo el de levantar el club. Para ello, comentó que están convocando a los hinchas y a ‘todo aquel que quiera construir’. En contraposición, para el abogado hay personas que quieren destruir al ‘Víbora’, con los cuales de movida no contarán, y a los que les acusó de hacer llover críticas hacia la dirigencia actual, sobre todo a la figura del actual presidente Juan Valiente. ‘Somos un grupo de dirigentes que lo damos todo por Desamparados’, sostuvo.

A la hora de hablar de lo que sería su proyecto al frente del club ‘Puyutano’, Villalba dejó en claro que el flamante presidente de la Liga Sanjuanina de Fútbol será parte y en un cargo importante. ‘Si bien tenemos algunas ideas en las que diferimos, ambos tenemos un objetivo concreto en común, que es el predio'.

En el medio de la entrevista, el dirigente abandonó por un momento su papel como tal, para colocarse el de hincha. ‘Nos pegan por todo, porque no tenemos agua para regar la cancha, y es ahí donde me doy cuenta lo grande que es Desamparados. A todos ellos, los invito a recorrer otras canchas de San Juan. Esto no le pasa a Carpintería’, expresó a carne viva.

Villalba habló del futuro inmediato en la vida política del club, y aseguró que la idea de Valiente, es llamar pronto a una asamblea. Esto se ve con buenos ojos por la mayoría de la Comisión Directiva. ‘Él no es ningún gil y se da cuenta que tiene que dar un paso al costado, porque es una gran responsabilidad la de dirigir a la Liga’, manifestó sobre la decisión del actual presidente.