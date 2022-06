Sebastián Marengo, de alquilar rollers a ser capitán de la Selección

Este jueves, la Selección Argentina de hockey en línea le ganó por primera vez en la historia a Estados Unidos, uno de los combinados más fuertes a nivel internacional. Este hecho histórico se dio en San Juan, en el marco de los juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas, donde la Albiceleste se impuso por 7 a 3. Tras el encuentro, dialogamos con el capitán Sebastián Marengo, quien relató su historia en este deporte.

'En el año 1995 mi hermano puso un alquiler de rollers en el parque General San Martín de Mendoza y ahí descubrimos los rollers. Nos pusimos a jugar con unos palitos en el parque y después sólo se fue dando el desarrollo del deporte en el Club Pacífico, después en el Club YPF y así fuimos pasando por muchos clubes donde empezamos a competir y por el nivel que adquirimos fuimos elegidos para la Selección', contó.

Así, los hermanos Marengo se convirtieron en referentes de la Selección, de la cual son parte hace unos 10 años, y del deporte a nivel nacional y sudamericano. 'La verdad que es muy lindo poder desarrollar este deporte que tanta alegría nos da. En Argentina sigue siendo amateur pero en el año 2013 tuve la suerte de que me llamaran a jugar en Francia que es una de las mejores ligas del mundo y es profesional', destacó.

Sebastián detalló que en España, Italia, República Checa, Estados Unidos y Canadá, son otros países donde se puede vivir de este deporte pero que en Argentina es muy difícil porque aún no hay suficiente apoyo del Estado. 'Pero yo creo que en el país la tendencia es que se sumen muchos más equipos a participar de todos los torneos que se realizan como por ejemplo en Mendoza o afuera como en Chile', afirmó.

Teniendo en cuenta las dificultades para vivir de este deporte en Argentina, Sebastián estudió sociología y abogacía, profesiones que ejerció de forma independiente y que está capacitado para seguir desarrollando. 'Durante toda mi carrera deportiva estuve estudiando y me recibí sin problemas, la vocación en la dedicación que le di a la Selección Argentina no me quito la posibilidad de estudiar', remarcó Sebastián.

HISTÓRICA VICTORIA FRENTE A ESTADOS UNIDOS

¿QUÉ ES EL HOCKEY EN LÍNEA?