La DT que denunció machismo en el básquet: 'He logrado visibilizar la problemática'

"He logrado visibilizar la problemática, mostré que existe estas situaciones para empezar a desnaturalizarlas en el deporte", afirmó Agustina Sancho (30), entrenadora de un equipo masculino de básquet, en Tarde Trece. La joven se refiere al descargo que realizó en redes sociales, en el cual denunció que había sido ignorada por los árbitros durante un partido por ser mujer.

Según Sancho, el objetivo de su publicación fue "remarcar una situación particular externa, fue mi granito de arena para que esto sea mejor para las mujeres". "La idea no era generar un escándalo en el básquet sanjuanino. Espero que las repercusiones sean buenas porque me la estoy jugando", sostuvo.

En este sentido, la entrenadora recordó que cuando llegó a San Juan en el 2010, el básquet femenino prácticamente no existía. "Con los años un grupo de mujeres generaron una comisión que es parte de la federación, y así empezaron a generar el crecimiento del básquet femenino. Ahora hay categorías formativas de básquet para mujeres; es un proceso y es un crecimiento que se va viendo", explicó.

Por otro lado, Sancho comentó que ser entrenadora mujer en un equipo masculino "es un gran reto". "Estamos en una estructura extremadamente machista, donde todavía predomina el patriarcado. Muchas veces actuamos de manera inconsciente pero por como estamos acostumbrados en la sociedad", enfatizó.

"Es más fácil ser dt en los equipos de los más chicos porque se van amoldando a la situación. En cambio, con los jugadores de mi edad o más grande es más complicado", agregó Sancho. "Es algo que lo trabajamos internamente con los jugadores hombres, lo estamos desestructurando, sobre todo la violencia en las canchas", finalizó.