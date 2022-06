La frase machirula de Niembro: 'No se enamoren del VAR, no es una chica de 17 años'

Fernando Niembro, periodista y comentarista de la señal ESPN, analizaba las alternativas del encuentro de fútbol de la tercera fecha entre el Ciclón y los de Sarandí cuando realizó un comentario machirulo. "Ojo que yo soy defensor a muerte del VAR, el VAR es necesario en el fútbol argentino. El problema es creer que es una chica de 17 años", dijo.

Luego del comentario, en declaraciones al sitio deportivo Olé, Niembro reafirmó su opinión: "No tengo la menor idea de lo que se está diciendo. Uno se puede enamorar de una chica de 17 años, ¿Cuál es el problema? No es menor de edad. Si se puede votar desde los 16. No tengo ningún comentario para hacer", expresó.

Rápidamente, Niembro fue calificado como pedófilo por medios de comunicación, periodistas, y usuarios de redes sociales en general. Fue particularmente en Twitter donde se masificaron las opiniones: circularon desde pedidos a la Defensoría del Público para que actúe de oficio, reclamos a la empresa titular de la transmisión para que desvincule al periodista.

Tampoco ahorraron adjetivos los principales portales de noticias del país, que se refirieron a la frase con calificaciones como "desagradable", "repudiable", "desafortunada" o "al borde de la censura".



Como una chica de 17 años? Que quiso decir Niembro? https://t.co/3hWatlv99d — JORGE RIAL (@rialjorge) June 14, 2022

fuente télam