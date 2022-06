En exclusiva el sanjuanino contó cómo Messi le firmó el tatuaje

'Leo me enseñó que los sueños están para cumplirse', expresó Cristian Solera con una sonrisa en el rostro que probablemente nunca vaya a replicar en su vida. Finalmente, después mucho esfuerzo y miles de kilómetros recorridos, el sanjuanino consiguió su mayor anhelo: que Lionel Andrés Messi Cuccittini le firmara el tatuaje que tiene en su pierna con su propia imagen.

Desde el tren que lo estaba llevando hasta el aeropuerto, Cristian se comunicó con Canal 13 desde tierras inglesas al igual que el pasado 1 de junio. Sin embargo la nueva entrevista fue totalmente diferente a la anterior ¿Por qué?, porque hacían apenas 2 horas que había estado frente a frente a su máximo ídolo.

'En este momento creo ser la persona más feliz del mundo. Cuando hicimos la nota anterior no les quise contar pero la noche anterior dormí en el mismo hotel que los jugadores gracias al 'Chiqui' Tapia y Jorge Miadosqui. Yo les había llevado una Difunta Correa. Me ofrecieron cenar con ellos y también una habitación en el hotel. Me dijeron que hoy a las 11:00 me iba a firmar el tatuaje así que a esa hora estuve ahí, me hicieron esperar y me pude encontrar con Leo para obtener la firma', expresó.

Cristian junto a Lionel Messi

En ese momento todo pareció ponerse en cámara lenta. Atrás quedó la experiencia increíble de poder ver en vivo y en directo como toda la 'Scaloneta' vapuleaba a la Selección de Italia para levantar una nueva copa. Todo eso se esfumó por unos segundos de su mente, la cual pensaba que todos los kilómetros que había recorrido finalmente dieron sus frutos.

'Leo llega y me pregunta que donde quería en la firma. Le dije: 'Leo es tu tatuaje y sos vos, firmá donde querás yo me lo voy a tatuar igual'. Me dijo si me parecía bien justo debajo de la camiseta, al lado del 10 entre el tatuaje de Messi y el de Maradona. Me lo firmó y después le pasé la bandera del Club Atenas con la que viajo. Le dije: 'Che Leo, este año el Club Atenas cumple los 100 años ¿Vos me firmarías la bandera ?' Me dijo que si, abrí la bandera y firmó al lado del escudo', manifestó.

La firma de Messi en la pierna de Cristian

No sólo llevará tatuada por la eternidad la firma de Leo Messi en su piel, sino que se dio el gusto de alegrar a todos y cada uno de los hinchas del Club Atenas que sin dudas obtuvieron el mejor regalo que podían soñar para celebrar su primer centenario.

Una curiosidad de esta historia de perseverancia es el rol clave que cumplió la querida Difunta Correa. Cristian antes de emprender el viaje a tierras europeas, pasó por el paraje caucetero para comprar una estatuilla de la conocida mujer. Esta pequeña figura lo acompañó durante toda la travesía pero ahora sus caminos se separaron por una sorprendente razón: de ahora en más Deolinda acompañará a todo el plantel albiceleste.

'Ahora la selección tiene una Difunta Correa. Voy a tener que volver para ir a la Difunta arrodillado. Ahora voy a Suecia, me voy a vivir a Australia un tiempo y después volveré. Fui a la Difunta Correa a un puesto, subí las escaleras con la estatua en la mano y cuando llegué prendí una vela con mi hijo Valentino. Hablé con Tapia, le dije que esa estatua era para todo el grupo, que se la llevaba desde San Juan y que iba a cruzar muchos países para llevársela. Afortunadamente pude llegar y dársela. El Chiqui me dijo: 'Mirá flaco, ganamos y vos tenés la firma. Si perdemos a patadas te vamos a llevar a San Juan'', rememoró entre risas Cristian.

Sin dudas es una historia que tanto Cristian como el resto de su familia nunca olvidará. Una nueva muestra de la generosidad y humildad que siempre ha caracterizado a Lionel Andrés Messi desde sus comienzos en el Fútbol Club Barcelona.