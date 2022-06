La emoción de Mary, esposa de un colosal dirigente fallecido que será homenajeado

Domingo Martínez, ex dirigente de la Federación San Juan Patín.

Este jueves comenzó la competencia en el Patinódromo de Pocito, ubicado en calle Picón y Furque, con 26 pruebas apasionantes. Sin embargo, al margen de lo deportivo, esta sede estará cargada de emoción. Es que la misma llevará el nombre de Domingo Washington Martínez, un ex dirigente de la Federación San Juan Patín, quien falleció hace casi 4 años, el 4 julio de 2018. Su esposa, Mary Saldana, habló con Canal 13 San Juan sobre esta caricia al alma.

'Yo me siento orgullosa de haberlo acompañado como esposa, como compañera. Que se le haga este reconocimiento poniéndole el nombre de él al patinódromo que lo conocimos cuando llevamos a nuestro hijo, que también hacía patín carrera a los 12 años, es un orgullo para toda la familia. La obra ha quedado bellísima, lo han cambiado totalmente, felicito al 'Coqui' Chica (secretario de Deportes) que ha podido llevar el patinódromo a este nivel', destacó.

Al recordar a Domingo, su esposa detalló que él se daba tiempo para todo, 'en la casa ha sido un muy buen compañero, se daba tiempo para la familia, para los amigos, para llevar el nene a la escuela y traerlo, me llevaba muy tempranito a trabajar y cuando salía me esperaba para buscarme, era de esos de que se daba el tiempo. Tantas cosas que hemos vivido y con el deseo de jubilarnos para disfrutar de eso también pero no pudo ser porque Dios se lo llevó'.

Asimismo, Mary remarcó que su marido logró muchas cosas como dirigente para el patín, como por ejemplo llevar a buenos puestos en la región al patinaje artístico cuando recién estaba surgiendo. 'Yo sé que está con Dios porque él era muy fiel, un hombre que venía de trabajar de las minas o si tenía algún evento iba y como sea también se iba a la iglesia, era muy creyente', señaló la mujer emocionada por el reconocimiento hacia su esposo.

LÁS ANÉCDOTAS DE SER COMPAÑERA DE UN DIRIGENTE