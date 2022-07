Reconocimiento: ultiman detalles para inaugurar la estatua de Gallardo

Si de exitosos se habla, en River al instante brota la carrera de Marcelo Gallardo en el club, más que nada como técnico. Lo cierto es que el ‘Muñeco’, o también conocido como ‘Napoleón’, está cada vez más cerca de tener su estatua en el club de sus amores y que hace más de 8 años dirige.

Si bien se esperaba la inauguración de su inmensa figura en bronce el pasado 6 de junio, cuando se cumplieron ocho años desde su llegada al banco millonario, finalmente el homenaje se dilató un tiempo y ya se baraja una fecha especial para que esto suceda.

Carlos Trillo, encargado de este proyecto, confesó los motivos de la demora de la presentación de la escultura que inmortalizará al Muñeco en la puerta del Estadio Monumental: ‘La estatua de Gallardo ya estaba terminada, ya estaba toda soldada y quedó la cabeza distinta al cuerpo en tamaño’.

Además, el político riverplatense contó: ‘La escultora me marcó el error y yo le pregunté qué había que hacer y me dijo que teníamos que hacer de nuevo la cabeza: de nuevo la fundición, de nuevo los bloques, así que calculo que va a estar lista en uno o dos meses porque esto pasó hace un tiempito’.

Además, el dirigente, que tiempo atrás convocó a los hinchas para que donen bronce y fue candidato a presidente del club en las últimas dos elecciones (en la de diciembre del año pasado terminó segundo, por detrás de Jorge Brito), propuso un día histórico para el estreno de la estatua de Gallardo: ‘Mi idea era presentarla el 6 de junio, el día que Marcelo cumplía ocho años como entrenador de River. No se pudo hacer ese día, entonces hablaré con el presidente Jorge Brito y con Marcelo y veremos cuál es el mejor día para presentarla. Si me preguntas a mí te voy a responder que lo ideal sería el 9 de diciembre, pero no depende de mí sino de un montón de gente. El 9 de diciembre sería fantástico’.