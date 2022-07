Los Juegos Evita bien de barrio: así avanza la fase municipal

La primera etapa de los Juegos Evita se puso en marcha el pasado jueves 16, con el desarrollo de diferentes deportes en algunos de los departamentos de la provincia. La competencia continúa esta semana, con actividades hasta el sábado 25. Todos los municipios que disputan esta edición buscarán un lugar para pasar a la etapa Zonal, Interzonal, luego a la Provincial y de esa manera buscar los Juegos Evita Nacionales a disputarse en Mar del Plata.

Las disciplinas deportivas participantes en esta ocasión son:

Fútbol

Futsal

Hándbol

Básquetbol 5x5

Básquetbol 3x3

Vóley

Hockey sobre césped

Este martes se realizó la segunda jornada, con futsal en Rivadavia, hockey sobre césped en Santa Lucía y fútbol en Valle Fértil. En el Parque de Rivadavia, jugaron La Gloria y Piuquén por la categoría sub 14 masculino. Fue victoria de La Gloria por 12-2 ante Piuquén, pasando el ganador a la siguiente etapa. El Club San Juan Rugby fue testigo del encuentro entre San Juan Azul con San Juan Verde.

El primero ganó 3-0 en la categoría sub 16 femenino, y logró el pase a la siguiente etapa. En el Polideportivo Municipal de Valle Fértil, fue triunfo de La Patroncita y de Los Andes, en la sub 14 y sub 16 respectivamente. El viernes pasado se jugó Municipal de Chimbas en Fútbol 11, y tanto en categoría sub 14 como sub 16 ganaron Los Toritos. La competencia continúa esta semana, hasta el sábado 25.

El cronograma de actividades esta semana indica lo siguiente:

Miércoles 22 de junio

9:00 – vóleibol- sub 15 femenino – Parque de Rivadavia (Rivadavia).

14:00 – futsal – sub 14 masculino – Playón Virgen de Guadalupe – Las Casuarinas (25 de Mayo).

Jueves 23 de junio

9:00 – fútbol – sub 14 y sub 16 masculino y femenino – Club Unión (Rawson).

9:00 – hockey sobre césped – sub 16 femenino – Lomas (Rivadavia).

14:00 – futsal – sub 14 femenino – Playón Virgen de Guadalupe – Las Casuarinas (25 de Mayo).

Viernes 24 de junio

14:00 – futsal – sub 16 femenino – Playón Virgen de Guadalupe – Las Casuarinas (25 de Mayo).

Sábado 25 de junio (finales)